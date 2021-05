Koeman veut rester au Barça

L'entraîneur néerlandais veut s'inscrire dans la durée avec le club catalan.

Après une réunion très médiatisée avec Joan Laporta jeudi, Ronald Koeman s'est présenté ce samedi devant les média pour la conférence de presse avant la réception du Celta Vigo, demain.

Et malgré deux derniers résultats non satisfaisants (0-0 contre l'Atlético de Madrid et 3-3 contre Levante), Ronaldo Koeman estime qu'il est l'homme de la situation : « Pour moi, vous devez juger toute la saison. Il y a eu des difficultés. Nous sommes déçus de ne pas avoir saisi l'opportunité d'être leaders. Mais je vois beaucoup de marge de progression. [...] Il y a beaucoup de choses positives à mon avis. Dire que tout a été parfait il y a deux semaines, et que tout est horrible maintenant, ce n'est pas juste. »

« L'important pour un entraîneur est de sentir que vous avez la confiance du club. Je peux et veux continuer si c'est le cas. Nous avons accepté de parler de ma situation à l'issue de la saison », a-t-il ajouté.

Nommé entraîneur du Barça le 19 août 2020, Ronald Koeman effectue une première saison contrastée. Si le Barça a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, par le PSG, Koeman a en revanche remporté la Copa del Rey en avril dernier face à l'Athletic Bilbao. Quant à la Liga, le club catalan est toujours en lice pour l'obtention du titre mais occupe la troisième place à deux journées de la fin avec 4 points de retard sur l'Atlético de Madrid, le leader.