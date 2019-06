Koeman réagit à la rumeur qui l'envoie à Barcelone

Le sélectionneur néerlandais voit son nom circuler à Barcelone mais il exclut totalement un engagement avec son ancien club.

Ronald Koeman a déclaré dimanche que ce n'était "pas le bon moment" pour lui de devenir entraineur de Barcelone, insistant sur le fait qu'il est pleinement investi et impliqué dans son rôle actuel de sélectionneur des .

Koeman a été cité comme un remplaçant potentiel d'Ernesto Valverde, l'actuel coach du Barca, surtout qu'il connait bien la maison catalane vu qu'il y a évolué entre 1989 et 1995. La pression sur Valverde s'est accentuée après que le Barca ait été éliminé de la demi-finale de la Ligue des Champions par , suite à une calamiteise défaite 4-0 à Anfield, et perdu aussi la finale de la Copa del Rey contre Valence le 25 mai dernier.

Koeman a donc assuré qu'il souhaitait garder son poste d'entraîneur national des Oranje, au moins jusqu'au déroulement du championnat d'Europe 2020. L’ancien patron des Toffees occupe ce poste depuis un an seulement et a déjà conduit ses compatriotes à la phase finale de la Ligue des Nations. S'exprimant avant la demi-finale de son équipe contre l' jeudi, Koeman a déclaré à NOS: "Je me suis lié à la KNVB (fédération néerlandaise). Si vous avez fait seulement un an et qu'il reste un an pour les Championnats d'Europe, ce n'est pas le bon moment. En ce qui me concerne, nous pouvons simplement laisser cette spéculation derrière nous."

"Il y aura toujours des rumeurs"

Le champion d'Europe 88 a démenti les bruits de mercato, mais il sait que ceux-ci ne vont pas se tasser pour autant : "Peu importe ce que je dis, il y aura toujours des gens qui diront: s'ils (Barcelone) lui offrent un travail, il ira quand même. Les médias vont raconter ces histoires et je les comprends. Je sais comment ça se passe et j'ai la confiance de la KNVB et pour moi, ça suffit."

Koeman a pris en charge les Pays-Bas après la campagne ratée de qualification pour la en 2018 et pourrait les mener en finale à Porto contre le ou la si son équipe venait à franchir l'obstacle de l'Angleterre.