Koeman : "Lenglet le prend personnellement"

Le coach du FC Barcelone, Ronald Koeman, a confirmé que Clément Lenglet avait assumé la responsabilité de son erreur contre Cadix.

Le penalty concédé par Lenglet est le dernier incident dans lequel il a été impliqué cette saison, après une autre erreur très médiatisé lors de la défaite du Clasico face au Real Madrid, lorsqu'il a tiré le maillot de Sergio Ramos dans la surface. "Je lui ai parlé ce matin. Il est sérieux, un très bon professionnel, qui prend cela très personnellement", a déclaré Koeman mardi avant le match de mercredi à domicile contre Elche.

"C'est un match dans lequel il peut faire mieux et il est vrai qu'il l'a été à certains moments où nous avons commis des erreurs, mais nous avons également fait des erreurs en attaque et avec d'autres joueurs." A 2-0, une erreur à la dernière dernière minute n'est pas si décisive. Il ne peut pas non plus accepter tout le blâme. Il doit améliorer les choses, comme n'importe quel joueur."

Toni Freixa a annoncé avoir conclu un accord avec un investisseur, qui est prêt à injecter 250 millions d'euros dans Barcelone pour financer trois signatures de "superstars", mais Koeman ne veut pas s'impliquer dans la course à l'élection présidentielle.

"Je ne sais pas si c'est vrai parce que tant que je ne parlerai pas au nouveau président, je ne peux rien dire. Je ne sais pas", a déclaré Koeman.

"Nous devons attendre de savoir qui est le nouveau président. C'est lui qui devra décider de l'avenir de l'entraîneur, de l'équipe ... [et] voir quelles sont les possibilités. J'attendrai que le 8 mars [un jour après l'élection]."

Ronald Araujo semble avoir manqué au Barça depuis sa blessure, mais Koeman a révélé qu'il pourrait revenir contre Séville en Liga ce week-end ou contre les mêmes adversaires lors du match retour de leur demi-finale de la Copa del Rey mercredi prochain.

"Il ne sera pas là demain", a confirmé le Néerlandais. "Il progresse, mais nous devons d'abord faire l'entraînement de groupe pour voir s'il va réussir à revenir ou non. Il y a des doutes. Nous devons attendre."