Koeman : "Il est temps de refermer la page Messi"

En marge de la saison de Liga qui va s’ouvrir, Koeman estime que le Barça va devoir faire plus maintenant que Messi est parti.

Un mal pour un bien ? Et si le départ de Lionel Messi était finalement une bonne chose pour le Barça ? Bien évidemment, se séparer d’un sextuple Ballon d’Or, maintes fois meilleur buteur de la Liga, n’est pas une mince affaire mais l’emprise de l’Argentin avait peut-être fini par permettre à certains des joueurs de se cacher derrière le talent de leur capitaine.

"Bien sûr, nous aurons plus de mal à marquer des buts. Messi a marqué 30 buts la saison dernière. Les autres joueurs doivent donc contribuer davantage et passer à l'étape suivante, maintenant il s'agit plus de l'équipe que des joueurs individuels, a déclaré Ronald Koeman dans un entretien à ESPN.

"J'espère que nous récupérerons en pleine forme des joueurs comme Ansu Fati et Coutinho et nous avons toujours une équipe solide. Nous travaillerons plus dur, nous ferons plus pour atteindre ce que les gens attendent de nous."

Trois jours après l’officialisation de la signature de Messi au PSG, Koeman a donc déjà tourné la page. L’entraîneur néerlandais sait qu’il est attendu au tournant après avoir manqué la Liga la saison dernière mais aura peut-être plus de facilité à mettre en place son jeu, lui l’un des disciples de Johan Cruyff.

Sans leur numéro 10, les Blaugrana devront trouver de nouvelles solutions pour aller décrocher de nouveaux trophées. Le début d’une nouvelle ère à Barcelone ? Koeman l’espère et ce dès le premier match de Liga, dimanche contre la Real Sociedad.

"Nous devons comprendre qu'il y a toujours une fin pour un joueur. Nous devons fermer le livre car nous devons maintenant nous concentrer sur cette nouvelle saison", a-t-il déclaré à propos du départ traumatisant de Messi.

"Nous avons de nouveaux joueurs et nous devons passer à autre chose, et nous avons le temps pour cela. Nous travaillons sur l'avenir de ce club, et il est vraiment important de se concentrer sur cela et de ne pas se concentrer sur ce qui s'est passé ces derniers jours."

"C'était difficile parce que nous ne parlons pas de n'importe quel joueur, nous parlons de Leo Messi, le meilleur joueur du monde depuis de nombreuses saisons et nous avons tous été déçus qu'il ne joue pas pour nous cette saison. Mais, nous ne pouvons pas rester dans la déception."