Koeman évoque son futur au Barça

L'entraineur Ronald Koeman a fait part de sa prévision concernant son avenir au FC Barcelone.

Ronald Koeman est convaincu qu'il sera le coach de Barcelone la saison prochaine. Le Néerlandais s'attendant à ce qu'on lui offre la possibilité d'honorer son contrat jusqu'au bout.

La légende des Blaugrana est revenue au Camp Nou avec un contrat de deux ans à l'été 2020, mais a dû faire face à de nombreuses incertitudes depuis lors et a été témoin de beaucoup de changements sur et en dehors du terrain en Catalogne.

Joan Laporta occupe à nouveau un poste présidentiel, tandis que les spéculations continuent de faire rage autour de Lionel Messi, mais Koeman pense qu'il reviendra pour diriger cette équipe en 2021-2022.

"En principe, je serai là la saison prochaine"

Koeman a déclaré aux journalistes après avoir été interrogé sur sa présence sur le banc blaugrana la saison prochaine : "Le président m'a montré son soutien et sa confiance en moi dès le premier jour. Jusqu'à preuve du contraire, je continuerai à dire la même chose. Donc, en principe, je me considère comme l'entraîneur de la saison prochaine. J'ai aussi un contrat. Si ce n'est pas le cas, nous devrons parler."

Koeman s'est plutôt bien débrouillé pour sa première saison en tant qu'entraîneur du Barca, remportant notamment la Copa del Rey.

Le titre de Liga est également toujours accessible car le sommet de la Liga est à portée de main. Les Blaugrana pourraient d'ailleurs repasser devant le Real au classement s'ils négocient bien leur visite à Villarreal dimanche.

"Tout est question de victoire, pour nous comme pour les autres équipes", a ajouté Koeman. "Je ne pense pas qu'il y ait de rival pour le titre beaucoup plus fort que les autres. Si vous ne gagnez pas, vous aurez moins de chances de gagner la Liga. Je pense que chaque match aura ses éléments difficiles. Ce match n'est pas forcément plus difficile qu'un autre. Ce sera un match intéressant car Villarreal joue bien et a de la qualité."