Koeman demande un renouvellement de l'effectif

Le coach néerlandais n'est pas encore fixé sur son sort, mais il a bon espoir de continuer et a même des idées pour la suite.

Ronald Koeman estime que son équipe de Barcelone a besoin d'une refonte radicale.

Les Catalans ont terminé troisième de la course au titre derrière l'Atletico Madrid et le Real Madrid, et l'avenir de leur star Lionel Messi reste est en suspens car il n'a toujours pas prolongé son contrat

Garder Messi est vital, mais Koeman estime que le club doit soutenir la superstar argentine avec des renforts de qualité.

"Quand nous sommes arrivés, nous avons pris le modèle qui était disponible", a déclaré Koeman après la victoire 1-0 à Eibar le dernier jour. "[Sergino] Dest n'est venu que le dernier jour. Pour moi, cette équipe n'est pas faite pour avoir le niveau exigé et que nous voulons pour Barcelone. Il y a des joueurs plus âgés avec tout le respect que je leur dois. Et il y a des jeunes joueurs qui doivent acquérir plus d'expérience pour être meilleurs. Le projet n'est pas terminé, en une saison, vous ne pouvez pas tout faire".

Koeman se dit calme par rapport à son avenir

Koeman est confiant sur le fait qu'il sera toujours l'entraîneur de Barcelone la saison prochaine. Il n'imagine d'ailleurs pas une seconde que la partie face à Eibar ait été sa dernière.

L'ancien sélectionneur des Oranges fait objet de vives spéculations bien qu'il ait été sous contrat jusqu'à l'été 2022. Relancé par les journalistes sur son avenir, il a rétorqué: "Je pense que ce n'est pas le dernier [match]. J'ai un contrat et je ne sais pas ce que nous allons faire. Vous parlez beaucoup de ce sujet, mais moi je suis calme. S'il y a quelque chose que le club veut changer, il doit me parler."

Même si la saison a été décevante, Koeman a quand même réussi à achever l'exercice avec un trophée remporté, à savoir la Copa Del Rey. Son prédecesseur Quique Setién ne peut pas en dire autant.