Ko Itakura pourrait déjà quitter l’Ajax après seulement une saison

Selon Sport Bild, Ko Itakura pourrait faire son retour au Borussia Mönchengladbach cet été. Le club allemand s’intéresse de près au défenseur japonais.

L’été dernier, le défenseur avait quitté la Rhénanie pour rejoindre l’Ajax Amsterdam contre un chèque d’environ dix millions d’euros ; il pourrait désormais refaire le chemin inverse.

Les dirigeants le considèrent comme le successeur idéal de Nico Elvedi, autorisé à partir cet été. Pour l’instant, seul Leeds United s’est manifesté pour le défenseur suisse, proposant 8,5 millions d’euros alors que le club en réclame dix.

Le club souhaite finaliser l’arrivée d’Itakura, mais veut d’abord céder Elvedi. C’est pourquoi l’Ajax n’a toujours pas reçu d’offre officielle.

L’hiver dernier, les « Fohlen » avaient déjà tenté de louer Itakura pour six mois, mais l’Ajax avait refusé. Cette fois, le club néerlandais se montre plus ouvert à un départ du défenseur.

Cette saison, il a disputé dix-huit matchs d’Eredivisie avec l’Ajax et inscrit un but, lors du match nul 2-2 sur la pelouse du FC Volendam.

En fin de saison, il a également été aligné au poste de milieu défensif.

Entre 2022 et 2025, il a également porté les couleurs de Gladbach. Auparavant, il a joué à Schalke 04, à Manchester City et au FC Groningen.