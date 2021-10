Klopp s'incline devant Salah : "Qui est meilleur que lui ?"

L'Egyptien a marqué pour la 10e fois de suite ce samedi. Il n'en fallait pas plus à son coach pour le hisser au rang de numéro 1 au monde.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que Mohamed Salah est le meilleur joueur du monde après l'avoir du jouer un rôle clé lors de la large victoire des Reds (5-0) contre Watford.

L'international égyptien a marqué un but époustouflant lors de cette rencontre de championnat, dribblant plusieurs défenseurs adverses dans un mouchoir de poche avant de battre Ben Foster d'une frappe enroulée. Avec cette réalisation, Salah en est désormais à 10 réalisations en autant d'apparitions pour Liverpool cette saison.

Klopp totalement sous le charme

Les exploits du joueur de 29 ans du Pharaon ont amené son manager à le hisser sur un piédestal. Il l'estime aujourd'hui au-dessus des Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Lors d'une intervention sur BT Sport, le technicien allemand a déclaré : "Sa performance a été énorme aujourd'hui. La passe pour le premier but était excellente et le deuxième but était spécial. Il est le meilleur. Nous le voyons tous. Qui est meilleur que lui ? Pas besoin de parler de ce que Messi et Ronaldo ont fait pour le football mondial et leur hégémonie. Aujourd'hui, c'est lui (Salah) le meilleur".

Concernant la performance du jour de son équipe, Klopp a confié : "C'était bien! Je ne peux pas dire le contraire. Après la pause internationale, il est difficile de trouver le rythme après avoir joué avec différents systèmes, mais les garçons étaient si bons malgré une seule session d'avant-match. Je pense que Watford avait des idées, mais nous ne les avons pas laissés jouer. Les buts étaient vraiment brillants, il y avait une excellente attitude, énergie et caractère."

Salah garde les pieds sur terre

Pour ce qui est de Salah, quand les journalistes lui ont demandé s'il était dans la meilleure forme de sa carrière, il a répondu à BT Sport : "Je ne sais pas. Parfois, je n'ai pas la chance de marquer des buts mais j'essaie toujours d'aider l'équipe à 100%. Je suis confiant pour le moment, aider l'équipe à gagner des points, ce qui est le plus important."

L'Egyptien avait déjà inscrit un but d'anhtologie lors du précédent match de championnat contre Manchester City est dans un registre similaire. Prié de dire quel était le plus beau, il n'a pas pu trancher : "Je ne sais pas lequel était le meilleur. J'étais dans la surface en train d'essayer de trouver quelqu'un ou de marquer moi-même. Tout dépend de l'équipe, c'est la chose la plus importante".