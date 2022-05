Klopp fustige la Ligue des Nations

Le manager des Reds a critiqué ce vendredi l'instance dirigeante du football européen en raison de ses préoccupations concernant l'attribution des billets pour la Ligue des champions. Et par la même occasion il a dit tout le mal qu’il pensait de la Ligue des Nations, une épreuve qu’il juge « ridicule ».

La semaine dernière, Klopp a critiqué l'UEFA au sujet de la manière dont ont été attribués les billets pour la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Le président des instances continentales, Aleksander Ceferin, a répliqué en déclarant qu'il avait contacté l'Allemand pour lui expliquer pourquoi seuls 20 000 billets avaient été décernés aux supporters de chaque équipe pour ce grand rendez-vous au Stade de France.

Qu'a dit Klopp à propos de la Ligue des Nations ?

Klopp a confirmé qu'il avait eu une conversation avec le chef de l'UEFA et a admis qu'une partie de sa frustration provenait de l'introduction de la compétition de la Ligue des Nations.

« Nous n'avons pas parlé, il m'a envoyé un SMS. J'ai évidemment dit qu'il devrait y avoir plus de billets pour les supporters et ensuite je pense que la même explication [qu'il m'a donnée], il l'a donnée publiquement », a-t-il commencé par confier aux journalistes.

"Ce qu’il m’a dit ? 93 % de l'argent de la Ligue des champions va aux clubs et l'UEFA ne reçoit que quelques euros. J'ai répondu et j'ai dit : « OK, c'est une de ces situations où vous devriez avoir plus d'informations avant de donner des réponses », mais je ne peux pas toujours être préparé à ce genre de choses, mais j'ai quand même une opinion".

« Là, c’est bon, je vais essayer de clarifier cela ici car manifestement je n’avais pas assez d’informations. Mais j'ai dit aussi dans cette conversation, je l'ai dit maintenant qu'il m'a parlé, que la raison pour laquelle je ne suis pas de si bonne humeur quand je parle de l'UEFA c’est à cause de la Ligue des Nations. Je pense toujours que c'est l'une des idées les plus ridicules du monde du football, parce que maintenant nous terminons une saison où [certains] joueurs ont joué plus de 70 matchs, facilement - 63 ou 64 matchs en club, plus les internationaux - et ensuite nous passons directement à 75, ce qui est assez fou. Nous continuons avec les matchs de la Ligue des Nations parce que nous devons les jouer [quand] il n'y a pas de tournoi, qui se soucie que nous jouions quatre, cinq ou six matchs avec les équipes nationales ? », a conclu sur un ton furieux le manager des Reds.