Klopp furieux après la défaite contre Leicester : "Le hors-jeu était clair"

Le manager des Reds pense que l'accroc des siens à Leicester surtout dû à une erreur d'arbitrage cruciale en fin de match.

Après avoir vu son équipe de Liverpool subir une défaite 3-1 à Leicester, Jurgen Klopp s'en est surtout pris à l'arbitre et à la VAR en raison d'un but qu'il juge illicite. Le manager des Reds estimant qu'un «hors-jeu clair» n'a pas été sifflé pour les Reds sur l'égalisation adverse.

Dans ce qui est en train de devenir une série de tests pour les champions de Premier League, ces derniers ont atteint un nouveau creux en cédant au King Power Stadium. Mohamed Salah les a mis sur la voie du succès, mais une vague de buts tardifs des Foxes a été déclenchée par un coup franc victorieux de James Maddison qui a été autorisé à rester malgré un drapeau initialement levé pour hors-jeu.

"Nous avons concédé un but, un but vraiment difficile à prendre, c'était un tournant dans le match sur VAR", a déclaré Klopp à BT Sport par la suite. "Je l'ai vu et quand ils arrêtent l'action, il semble clairement hors-jeu - c'est tout. Le deuxième but est un malentendu, nous avons dit que les nouveaux devaient s'habituer et ils étaient bien pendant 75 minutes, c'était un très bon match. Sur le terrain, nous étions clairement l'équipe dominante. Nous avons eu des occasions et ensuite nous concédons deux buts."

L'article continue ci-dessous

Klopp ne blâme pas Alisson

Les Reds auraient pu s'en sortir avec un match nul mais Alisson, leur gardien brésilien, s’est précipité hors de sa surface à la 81e minute et s’est telescopé avec le nouveau transfuge Ozan Kabak. Le portier des Reds, qui avait connu une performance semée d'erreurs lors d'une défaite 4-1 contre Manchester City, a manqué d'intercepter le ballon et ne pouvait que regarder impuissant Jamie Vardy envoyer le cuir dans la cage vide.

Klopp a déclaré à propos de son gardien: "Nous étions beaucoup trop ouverts à ce moment-là et ce n'est pas bien. Alisson a fait un super match et puis à ce moment-là il est sorti, je ne l'ai pas entendu crier. Le tournant était le premier but. Nous avons trop changé avec un seul but pris, c'est là qu'on peut être blamés. Nous n'avons pas bien réagi."

En perdant contre Leicester, Liverpool affiche trois revers de suite en Premier League. C'est une première pour cette équipe depuis l'arrivée de Jurgen Klopp à sa tête en 2015. Une série dont le coach Allemand se serait bien passé.