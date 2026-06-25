L’entraîneur allemand Jürgen Klopp a interrompu une interview accordée aux médias pendant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, après qu’une question lui a été posée sur les propos tenus par Schweinsteiger, jugés racistes.

Schweinsteiger, qui officie comme consultant pour la télévision allemande, avait provoqué un tollé dans son pays après la victoire 2-1 de la Mannschaft face à la Côte d’Ivoire. Il avait alors qualifié le style de jeu ivoirien de « football africain un peu sauvage », une sortie que nombre d’observateurs ont jugée teintée de racisme.

Klopp, qui commente la compétition pour la chaîne « Magenta Sport », avait déjà accordé plusieurs interviews à des médias internationaux ces derniers jours. La donne a changé lorsqu’un journaliste de la « Deutsche Welle » lui a demandé de réagir aux propos de Schweinsteiger, son collègue au sein de la même chaîne.

L’ancien mentor de Liverpool a alors immédiatement coupé court à la question, comme le montre une séquence diffusée par la chaîne « Foot Mercato », refusant d’alimenter la polémique et lançant d’un ton sec : « Et maintenant, vous voulez continuer sur ce sujet ? Non, je ne répondrai en aucun cas à cette question. »

Il a ajouté : « Je sais que tout le monde adore cette histoire, c’est pour ça que vous me mettez dans cette situation. Ce n’est pas mon rôle de satisfaire tout le monde, mais c’est un sujet grave et je ne sais pas quoi dire… Pour les Africains, c’est différent des autres. »

S’étonnant que la question lui soit posée par un compatriote, il a conclu en souriant : « Je ne m’attendais pas à ça de toi, surtout que tu es allemand. » Puis il a mis fin à l’interview.