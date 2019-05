Klopp donne des nouvelles de Salah

L’Égyptien s’est retrouvé sur une civière lors de la victoire 3-2 des Reds à Newcastle et a été remplacé par Divock Origi, auteur du but vainqueur.

Jurgen Klopp a donné des nouvelles de Mohamed Salah après la victoire 3-2 de sur United. L'attaquant nécessite un examen médical plus approfondi.



Salah a été incapable de continuer après s'être heurté au gardien de Newcastle, Martin Dubravka.



À deux jours de la demi-finale de la de Liverpool contre Barcelone et du dernier match de la saison de cinq jours plus tard, Klopp peut difficilement se passer du meilleur buteur de son équipe.



Mais il a donné une première évaluation positive de l’état du joueur au micro de Sky Sports: "Nous devons voir. Il a été touché à la tête.



"Il a regardé le match, évidemment à l'intérieur, et allait bien. Nous devrons faire une autre évaluation bien sûr."



Le match était dans l'impasse à 2-2 lorsque Salah fut remplacé par Divock Origi, qui marqua le but gagnant de Liverpool à quatre minutes de la fin pour le plus grand plaisir de son entraîneur.





Après avoir vu son équipe battue 3-0 au Camp Nou trois jours avant leur voyage à Tyneside, Klopp a commenté le calendrier épuisant de fin de saison de son équipe, qui est revenue au sommet de la Premier League.



"Lors des trois derniers matches de la saison, nous disputerons trois matches en six jours", a-t-il déclaré. "C'est juste, wow, vraiment dur.



"Nous ne sommes pas la meilleure équipe de football au monde. Nous devons travailler pour notre succès. Ce n'est pas comme si nous avions des matchs faciles - nous devons travailler chaque semaine.



"Aujourd'hui, ces garçons l'ont fait comme ils l'ont fait. Je n'ai vu personne nerveux. Nous savions simplement que nous devions essayer."