Kingsley Coman après Bayern Munich-PSG : "Il fallait couper la relation Mbappé-Messi"

L'attaquant français du Bayern a évoqué le plan de jeu de son équipe pour empêcher les stars parisiennes d'être dangeureuses.

Estimez-vous que vous avez de la réussite ce soir ?

Ils ont manqué de réussite, ils ont eu de bonnes occasions mais on a été super solide derrière, on l’a sauvé deux occasions de but qui nous ont permis de nous laisser dans une bonne position dans le match. À la mi-temps, on a réglé nos problèmes. C’était beaucoup plus maîtrisé ensuite.





Est-ce l’ADN du Bayern Munich d’être aussi serein ?

Oui forcément, on a l’habitude de ce genre de match. on sait qu’il faut garder la tête froide, qu’on a des temps faible et des temps forts, on a eu notre temps faible en première période. À la pause, on s’est parlé. On s’est dit qu’on était chez nous, et qu’on allait redescendre et être plus compact pour ensuite essayer de les contrer. Quand





Y avait-il un plan anti-Mbappé ?

Non. Il n’y avait pas de plan particulier. Surtout essayer de couper sa relation avec Messi. C’était le plus important. D’habitude on est une équipe qui presse beaucoup plus haut tout le match mais on est juste redescendu par moments pour laisser moins de profondeur.

Avez-vous senti après l’ouverture du score que vous avez pris un avantage mental ?

Quand on sait que l’on a gagné 1-0 au match aller et que l’on inscrit ce premier but ça nous redonne confiance. On sait que l’on a une marge d’erreur, que l’on peut remettre plus de tempo, plus presser. Je pense que c’est ce qui fait notre réussite. Ensuite, eux doivent se découvrir pour aller chercher deux buts pour faire match nul.





Vous avez connu les deux clubs. Qu’est-ce qui fait la différence entre un grand club européen comme le Bayern Munich et le PSG ?



C’est compliqué à dire. Je pense que ce sont de petits détails après la différence c’est que ça fait très longtemps que le Bayern est un grand club, il y a vraiment un ADN qui est inscrit. Paris est sur ce chemin. Ça fait plusieurs années qu’ils sont dans le top et qu’en Ligue des champions ils vont loin et que c’est un prétendant au titre. Parfois, il faut laisser le temps faire et la roue tournera.