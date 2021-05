Kimpembe prend très cher !

Presnel Kimpembe écope de 3 matches de suspension (plus un avec sursis).

La commission de discipline de la LFP, réunie ce mardi, a scellé le destin de Presnel Kimpembe. Le défenseur du PSG a été suspendu trois matches ferme, plus un avec sursis. Il ratera donc la fin de saison du club francilien.

En effet, le défenseur parisiens est automatiquement suspendu pour la demi-finale de Coupe de France à Montpellier mercredi et la réception de Reims dimanche en Ligue 1. Ensuite, si le PSG se qualifie pour la finale de la Coupe, il la manquera aussi. Sinon, il ratera le déplacement à Brest lors de la dernière journée de championnat.

Dimanche soir, les coéquipiers de Kimpembe ont certainement dit adieu à leurs espoirs d’un nouveau titre de champion de France. Le nul concédé à Rennes ont mis en avant le coup au moral reçu par le PSG suite à l’élimination en Ligue des Champions par Manchester City. Beaucoup d’énervement, des gestes pas toujours fair-play, comme si le ras-le-bol avait envahi les rangs parisiens. Au Roazhon Park, Presnel Kimpembe a été le symbole de cet agacement.

Pas à son avantage durant la rencontre, le défenseur central s’est rendu coupable d’un vilain tacle sur Jérémy Doku ayant entraîné sur expulsion ainsi que quelques tensions avec les Rennais et notamment Romain Del Castillo.

Coupable de paroles homophobes - "bandes de tape****" - en rentrant aux vestiaires, Kimpembe est donc lourdement sanctionné.



Les décisions de la& Commission de Discipline

- Trois matches ferme (plus un avec sursis) : Presnel Kimpembe (PSG) ;

- Un match ferme : Clément Michelin (Lens) et Pierre Lees-Melou (Nice) ;

- Un match ferme après accumulation de cartons jaunes : Edson Mexer (Bordeaux), Florian Thauvin (OM), Marshall Munetsi (Reims), Flavien Tait (Rennes) et Jean-Eudes Aholou (Strasbourg Alsace).