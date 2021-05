Kimpembe, Pochettino… Les réactions après PSG - Lens (2-1)

Le PSG a pris le meilleur sur Lens ce samedi au Parc (2-1). Même poussive, cette victoire a contenté les Franciliens.

Le PSG a remporté les 3 points mis en jeu contre Lens, ce samedi à domicile. Une victoire obtenue dans la douleur pour les champions de France, mais ces derniers n’ont pas eu à se plaindre. En cette période de fin de saison où chaque match compte, ils sont ravis de pouvoir enchainer les victoires. Et c’est ce qu’ils ont souligné dans leurs déclarations d’après-match. Les Lensois, pour leur part, ont regretté de ne pas avoir livré une deuxième période aussi bonne que la première.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Canal+) :

"On a joué contre une équipe qui joue bien au football, j’ai félicité son entraineur. Ce dynamisme dans le jeu, une équipe bien préparée. J’ai souffert, et apprécié en même temps. Ce n’est pas une victoire brillante en effet, mais méritée. Montrer autre chose mardi ? Chaque match est différent, chaque compétition est différente. On devait gagner aujourd’hui, et mardi marquer deux buts et ne pas en encaisser. Le plus important ça sera de gagner, plus que jouer un beau football. Nous allons essayer et nous sommes concentrés sur ce match de City et la tactique qu’on devrait mettre en place. Mbappé sera-t-il là ? Je suis optimiste. Nous pensons qu’il sera là. On verra comment ça évolue demain. On décidera avant le match."

Presnel Kimpembe (défenseur du PSG sur Canal+) :

« C’est le sprint final, on sait qu’il nous faut 4 victoires. On a réussi à gagner, c’était l’objectif primordial. Ça a été difficile, mais il faut savoir souffrir et rester solidaires. Quand le championnat est serré comme ça, le plus important reste les 3 points. Ce soir, c’est chose faite. Des fois, il faut savoir un peu du jeu direct pour pouvoir gagner. Mardi, on a le temps pour préparer le match. On va bien récupérer et se préparer pour mardi. Rien n’est impossible, on sait qu’on a de la qualité et il va falloir le montrer. »

Seko Fofana (milieu de terrain de Lens sur Canal+) :

« Oui, il y a énormément de regrets. On les a un peu laissé jouer en première période. Apres, on prend un but évitable. On se crée ensuite des situations, et on n’a pas été ridicules. On a tenté, mais malheureusement ils mettent le deuxième. En seconde période, on a joué avec de la personnalité. On n’a pas eu de réussite. On a eu plein de problèmes ces derniers temps, donc on va dire qu’on n’a pas été à 100%. Mais on a montré un bon visage. Maintenant, l’objectif est de jouer tous les matches à fond et ne pas avoir des regrets à la fin. »

Franck Haise (entraineur de Lens) :

"Je suis déçu du résultat mais pas de la manière. On a essayé de jouer les yeux dans les yeux et sur certaines séquences on est parvenus à le faire."