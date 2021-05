Kimpembe et Leonardo tendus après Rennes - PSG

A la sortie de la rencontre contre Rennes, Leonardo et Kimpembe, exclu du match, ont montré des signes d’agacement.

La fin de la saison du PSG va être longue et le sera encore un peu plus si les Parisiens se font éliminer de la Coupe de France. Pour la première fois depuis bien longtemps, le spectre d’une saison blanche plane au-dessus des hommes de Mauricio Pochettino et la tension se fait sentir.

Dimanche soir, les coéquipiers de Neymar ont certainement dit adieu à leurs espoirs d’un nouveau titre de champion de France. Le nul concédé à Rennes ont mis en avant le coup au moral reçu par le PSG suite à l’élimination en Ligue des Champions par Manchester City. Beaucoup d’énervement, des gestes pas toujours fair-play, comme si le ras-le-bol avait envahi les rangs parisiens. Au Roazhon Park, Presnel Kimpembe a été le symbole de cet agacement.

Pas à son avantage durant la rencontre, le défenseur central s’est rendu coupable d’un vilain tacle sur Jérémy Doku ayant entraîné sur expulsion ainsi que quelques tensions avec les Rennais et notamment Romain Del Castillo.

Coupable de paroles homophobes - "bandes de tape****" - en rentrant aux vestiaires, Kimpembe reste d’être lourdement sanctionné par la commission de discipline. Et ce ne sont pas les quelques minutes passées seul dans le vestiaire parisien qui l’ont fait redescendre en pression.

Dans des images captées par Canal Plus, on voit le champion du monde 2018 encore à vif au milieu d’un attroupement dans le tunnel.

"Lâchez-moi, lâchez-moi… hé il vient pas m’agresser comme ça moi", lance le défenseur du PSG.

Face à cette cacophonie, Leonardo est également venu y ajouter son grain de sel. Particulièrement remonté après le match contre Lens, le directeur sportif parisien donne l’impression d’être lui-aussi à bout de nerfs dans cette saison compliquée pour le PSG.

"Tout le temps, tu casses le cul à tout le monde toi, arrête, va dedans, va t’entraîner toi", crie le directeur sportif du PSG, sans savoir vers qui sont dirigées ces paroles. "Je n’accepte pas, y’a pas de truc, on a le droit de parler ou pas ? Bon poussez-vous alors" enchaîne Presnel Kimpembe en tentant de se rapprocher du côté rennais. "Tu veux parler avec qui ?", lui demande alors Leonardo. "Je vais parler après", assure finalement Presnel Kimpembe en retournant vers le vestiaire parisien.