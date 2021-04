Kimmich voit Alaba au Real Madrid

David Alaba au Real ? Le transferts e rapproche et les joueurs du Bayern en parlent.

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, a accueilli le transfert annoncé de son coéquipier David Alaba au Real Madrid, affirmant que Los Blancos était une prochaine étape logique pour l'Autrichien.

Le Real Madrid, prochaine étape logique pour Alaba

Alaba a annoncé qu'il quitterait le Bayern à la fin de la saison à l'expiration de son contrat et a été fortement pressé de signer à Madrid. Kimmich a approuvé le transfert proposé, affirmant qu'Alaba avait mérité le droit de passer chez les géants espagnols.

"Il a tout gagné ici plusieurs fois", a déclaré Kimmich à Sky Germany. "Deux fois le triple, une fois même six titres en un an. Le Real est en tout cas un club digne. "Il n'y a pas beaucoup d'étapes que vous pouvez franchir après avoir joué pour le Bayern, mais le Real Madrid n'est pas si mal comme prochaine étape."

La carrière d'Alaba au Bayern remplie de trophées Le joueur de 28 ans a tout gagné au Bayern depuis son arrivée en tant que jeune joueur depuis Vienne.

Alaba a remporté un total de 26 trophées au cours de son séjour à l'Allianz Arena, dont neuf titres de Bundesliga et deux couronnes de la Ligue des champions. Le défenseur ajoutera probablement un trophée de plus à son but avant de partir, le Bayern occupant actuellement la première place du tableau de Bundesliga, 10 points au-dessus du RB Leipzig.

Goal et Spox ont rapporté que Kimmich s'était séparé de son agent et se représenterait désormais lui-même dans les futures négociations contractuelles. Cette décision a accru les spéculations sur l'avenir du joueur de 26 ans, car il pourrait rechercher de meilleures conditions pour un contrat qui expirera en 2023.