Kimmich refuse de se vacciner et se fait taper sur les doigts

Joshua Kimmich, l'un des cadres du Bayern, a renoncé à se faire vacciner. Un choix qui a mis hors de lui Paul Breitner, la légende du foot allemand.

La légende du Bayern, Paul Breitner, a été porté un jugement sévère dans débat sur la vaccination de Joshua Kimmich. L'ex-footballeur allemand ne peut pas comprendre la renonciation du joueur à se protéger et protéger les autres.

"Je n'ai pas besoin de discuter avec qui que ce soit pour savoir s'il doit se faire vacciner ou non. Pour moi, il n'y a qu'une seule option : se faire vacciner. Et il ne s'agit pas d'être un modèle, il s'agit de l'individu", a déclaré Breitner lors d'une intervention dans l'émission "Sonntags-Stammtisch" de BR Fernsehen et a ajouté: "S'il décide de ne pas le faire, alors je ne le comprendrai absolument pas"

Le débat sur Kimmich "n'a fondamentalement rien à voir avec le fait d'être un modèle, c'est à propos de lui", a expliqué le champion du monde 1974.

Breitner a également fait référence à une déclaration de l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp. Début octobre, il a fait une comparaison dans la discussion selon laquelle refuser une vaccination contre le Covid-19 était tout aussi irresponsable que l'alcool au volant. "Par cela, il voulait dire et aurait peut-être pu dire: ne pas être vacciné est un danger corporel potentiel et volontaire", a poursuivi Breitner. Klopp avait également affirmé que les joueurs non vaccinés ne seraient pas alignés dans son équipe.

Après la victoire 4-0 contre le TSG Hoffenheim le week-end dernier, Kimmich a confirmé qu'il ne souhaitait pas se faire vacciner pour le moment. Il a "quelques inquiétudes personnelles, notamment en ce qui concerne le manque d'études à long terme", a déclaré le joueur de 26 ans pour justifier son choix.

Par conséquent, une controverse sur la décision de Kimmich a éclaté. La chancelière Angela Merkel s'est également exprimée et espère que Kimmich puisse revenir sur sa décision. Lukas Podolski, cependant, a défendu Kimmich. "Chacun peut décider par lui-même quoi faire, et je ne comprends pas pourquoi Joshua Kimmich est désigné comme un grand criminel", a déclaré l'ancien international allemand dans une interview au journal Bild.