Jeudi, dans l’émission « KieftJansenEgmondGijp », Wim Kieft a livré un jugement sans concession sur Kasper Dolberg. L’analyste, originaire de Haarlem et ancien joueur de l’Ajax, estime que l’attaquant danois ne parviendra jamais au plus haut niveau.

L’animateur Michel van Egmond rappelle dans le podcast de jeudi que Kieft apprécie Dolberg et sait reconnaître ses qualités. Il précise toutefois que le FC Midtjylland s’intéresse sérieusement à l’attaquant de l’Ajax.

« Vraiment ? Il n’est pas si vieux, non ? 28 ou 29 ans », réagit Kieft, surpris. « Il peut encore jouer quelques années. »

L’ancien avant-centre de l’Ajax analyse alors le cas du joueur, sous contrat à Amsterdam jusqu’en milieu d’année 2029 : « Il ne parvient pas à trouver cette constance, alors qu’il sait très bien jouer au foot. Lammers aussi sait très bien jouer. Mais ils ne vont pas au bout de leurs capacités. »

Kieft ne croit pas que le joueur puisse franchir un cap supplémentaire : « Non, bien sûr que non. S’il était capable de le faire semaine après semaine, il aurait déjà marqué 30 buts aux Pays-Bas. »

« On ne peut même pas lui en vouloir, c’est simplement sa nature. On se dit : quel manque de mordant. Mais si on n’arrive pas à se motiver soi-même… » soupire Kieft pour conclure ce débat sur l’avant-centre très convoité.

Sous contrat avec l’Ajax entre 2016 et 2019, Dolberg (28 ans) a ensuite connu des expériences à l’OGC Nice, à Séville, au TSG Hoffenheim et à Anderlecht avant de revenir l’an dernier au Johan Cruijff ArenA. À l’époque, le club amstellodamois avait déboursé dix millions d’euros pour s’attacher ses services lors d’un transfert de quatre ans.