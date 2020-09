Kevin-Prince Boateng rebondit à Monza

Le chevronné attaquant ghanéen Kevin-Prince Boateng vient de signer en faveur de la modeste formation italienne de Monza.

A défaut de Zlatan Ibrahimovic, l’AC Monza vient d’enrôler un autre ancien milanais. Le club de Serie B italienne, présidé par Paolo Berlusconi (le frère de Silvio), a mis la main sur le milieu offensif ghanéen Kevin-Prince Boateng.

Agé de 33 ans, Boateng débarque pour une année chez les Brianzoli, plus une autre en option. La saison dernière, le Black Star se produisait sous la tunique de la . Auparavant, il avait aussi effectué un court passage du côté de Barcelone.

A Monza, Boateng aura comme coach Cristian Brocchi et comme directeur sportif Adriano Galliani. Ce duo était aussi passé par l’ , et participé aux plus belles conquêtes du prestigieux club lombard.

A noter que rien que cet été, l’AC Monza a fait venir 11 nouveaux transfuges. Le club espère la remontée en dès cette saison. Ça serait une première dans l’histoire de ce club.