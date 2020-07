Kevin De Bruyne égale un record de Thierry Henry

a fait le travail lors de son ultime sortie de la saison en championnat. Opposés à Norwich City, les Eastlands l’ont emporté sur un score sans appel de 5 buts à 0. Cette rencontre a vu Kevin De Bruyne délivrer sa 20e passe décisive de la saison.

20 « assists », personne n’a encore jamais fait mieux en . Et il n’y a qu’un joueur qui est parvenu à faire aussi bien. C’est le Français Thierry Henry lorsqu’il évoluait à (2002/03). C’est dire l’importance de l’exploit réussi par le numéro 17 des Eastlands.

C’est la troisième fois de sa carrière que KDB termine meilleur passeur de ce prestigieux championnat. Il l’a été en 2017 et en 2018 également. Seul Eden Hazard avait réussi à interrompre son règne l’année dernière.

