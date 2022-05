Kevin De Bruyne : "Remporter la C1 changerait la donne"

Comment est-ce que vous vous sentez physiquement ?

La fraîcheur en fin de saison est toujours discutable mais je me sens bien. J'ai reçu beaucoup de coups dans le match de l'Atletico et quelques-uns après, mais je me sens bien. J'ai bien joué, j'ai joué beaucoup de matchs donc je suis content.

Plus que jamais, City a besoin de gagner la Ligue des Champions ?

Je pense que cela changerait la perspective de l'extérieur. En tant que joueur, vous voulez gagner des trophées et nous voulons gagner celui-ci. Le fait que nous nous battions depuis de nombreuses années et que nous parvenions à atteindre les derniers stades signifie que nous nous sommes vraiment bien débrouillés. C'est une compétition de coupe et la qualité est très élevée, il est donc très difficile de la gagner, mais au bout du compte, si vous regardez la façon dont nous nous sommes comportés et dont je me suis comporté pendant sept ans, nous nous sommes vraiment bien comportés. Nous ne l'avons pas gagné mais le remporter changerait un peu la donne.

Est-ce surtout une question de reconnaissance ?

Pour ma part, je ne pense pas que cela change la perspective dans laquelle je me vois en tant que joueur. Je sais ce que j'ai fait de bien et de mal dans ma carrière et je suis assez content de ce que j'ai fait. Je veux gagner tous les trophées que je peux obtenir, mais c'est une tâche difficile. J'aimerais évidemment gagner la Ligue des Champions aussi.

Qu'est-ce qui a changé par rapport à la demi-finale de 2016 ?

Je pense que nous sommes en meilleure forme maintenant. Je me souviens que nous avions joué ce match et que nous n'avions pas connu la meilleure des saisons. Madrid était une puissance à l'époque. Je sais que nous avons perdu 1-0 à la fin avec un but contre son camp mais c'était un match assez spécial si je me souviens bien. Nous sommes en meilleure forme maintenant, nous sommes mieux organisés en tant qu'équipe, nous jouons mieux et nous avons plus d'expérience à ce stade, donc j'espère que nous serons mieux préparés.

L'expérience de Guardiola vous aide-t-elle ?

Je pense que quel que soit le match, nous sommes bien préparés de toute façon. Chaque match que nous jouons, nous voulons le gagner et il y a beaucoup plus de concentration pour parler du match, donc la quantité de détails est à peu près la même.

Vous êtes un meilleur joueur maintenant, grâce à Pep ?

C'est difficile à dire. Peut-être que oui, peut-être que non. Il est évident qu'il m'a aidé à progresser de différentes manières, mais il est difficile de dire si je serais ou non comme ça avec d'autres managers. Il a fait des choses incroyables avec moi et l'équipe pour obtenir du succès, mais les joueurs travaillent très dur pour y parvenir - si vous ne voulez pas écouter ou travailler dur, vous ne vous améliorerez pas. C'est une combinaison de tout. J'ai la chance de tomber sur un manager qui joue comme j'aime jouer et cela me rend la tâche plus facile.

Comment vous a-t-il aidé en particulier ?

C'est très difficile à dire parce qu'il ne prend pas vraiment en compte les individualités, donc c'est ce qui leur convient. J'ai joué la plupart du temps au même poste, mais de différentes manières, donc cela dépend de l'équipe. Parfois, j'ai été plus bas ou plus haut, cette année j'étais plus au milieu. Quels que soient les besoins de l'équipe, j'essaie d'aider l'équipe de la manière dont je peux le faire.

Est-ce le meilleur Kevin De Bruyne ?

Vous pouvez me le dire. Les premiers mois de la saison ont été très durs, je n'ai jamais ressenti la douleur que j'ai eue à l'époque. J'essayais de revenir mais j'avais mal à la cheville tous les jours et ce n'était pas quelque chose que j'appréciais. Mentalement, c'était difficile de surmonter ça mais une fois que la douleur est partie après quelques mois, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi et en mon corps pour revenir à ma place et maintenant, en jouant tous ces matchs semaine après semaine, je me sens de retour au niveau que j'avais avant. Je ne sais pas s'il y a une grande différence avec avant, j'essaie juste d'être aussi constant que possible et je pense que je me suis très bien géré.



Que pensez-vous de la situation de City ?

Nous sommes en très bonne voie. Nous n'avons pas encore gagné et ce sera probablement la seule critique que nous pourrons recevoir. Pour le reste, nous avons été là de nombreuses fois et nous nous sommes toujours battus pour gagner cette compétition, donc la régularité que nous avons eue a été incroyable, à peu près aussi bonne que celle de tous les autres. Nous devons juste essayer de franchir la ligne. Demain sera une nouvelle étape.

Faut-il être la meilleure équipe du monde pour battre le Real ?

Si nous jouons comme nous l'avons fait la semaine dernière, nous avons le potentiel pour être l'une des meilleures équipes, mais nous devons le faire demain soir. Si nous sommes un peu en dessous de ce niveau, il est possible que le Real puisse gagner ce match, car c'est aussi l'une des meilleures équipes du monde et sa qualité est incroyable. Je fais confiance à mon équipe pour qu'elle atteigne le niveau nécessaire pour gagner ce match demain. Tout le monde veut voir ce match et s'attend à un grand match. Nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire une bonne prestation et, espérons-le, progresser à Paris.