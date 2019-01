Kenny Lala prolonge son contrat à Strasbourg

Le défenseur latéral droit de Strasbourg, Kenny Lala, a prolongé son contrat avec le club alsacien jusqu'en 2021.

Depuis un an et demi, Kenny Lala est assurément le joueur le plus en vue du Racing Club de Strasbourg.

L'ancien Lensois affiche une très belle régularité dans ses performances grâce à son activité, son volume de jeu et sa qualité de pied, qui lui permet de distiller de nombreuses passes décisives ou de marquer sur coups-francs directs.

Les prestations de Lala ne passent donc pas inaperçues dans l'Hexagone mais le Racing Club de Strasbourg a annoncé ce lundi que son défenseur avait rempilé pour une saison supplémentaire. Lala a prolongé son bail actuel jusqu'en 2021.

"Kenny Lala a prolongé d’une saison son contrat avec le Racing Club de Strasbourg Alsace, avec lequel il est désormais lié jusqu’au 30 juin 2021. En 19 matches disputés depuis le début de l’exercice 2018/2019, le latéral droit de 27 ans comptabilise cette saison 3 buts et 7 passes décisives", a indiqué le Racing dans un communiqué officiel.

De son côté, le joueur avait évoqué son avenir récemment. "Je ne me fixe aucune limite dans ma progression, tout comme je ne me fixe pas de moment pour partir", a-t-il déclaré la semaine passée dans des propos accordés à L'Equipe. "Je ne suis fermé à rien. Après, j’ai un agent qui s’occupe des discussions. Moi, je me concentre sur le terrain. Mais je ne veux pas me fermer de porte donc je ne calcule pas le temps. Au regard de mon ambition, je sais que je peux partir à tout moment. (...) Il y a forcément des championnats que je regarde plus que d’autres. Comme l’Angleterre ou l’Espagne, où des clubs font rêver. Mais en France aussi, des clubs permettent de rêver. Je ne suis fermé à aucun championnat et j’irai dans un club qui peut m’aider à franchir des étapes supplémentaires".

L'article continue ci-dessous