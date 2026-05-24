Kenneth Perez estime que, d’après ses propos, le joueur devrait quitter l’Ajax

Dimanche, l’Ajax a finalement décroché son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence à l’issue d’une séance de tirs au but haletante contre le FC Utrecht. Ce succès conclut sur une note positive une saison extrêmement décevante, mais l’avenir de l’entraîneur par intérim Óscar García reste incertain.

Arrivé en pleine tempête, l’Espagnol a redressé la barre et propulsé les Amstellodamois vers la Coupe de la Conférence. Après la victoire en finale des barrages, il s’est confié à ESPN, satisfait du résultat. « À notre arrivée, le club craignait même de ne pas se qualifier pour les barrages. Finalement, le championnat nous a donné ce que nous méritions et nous avons disputé deux matchs fantastiques. Nous méritons de jouer en Europe la saison prochaine. »

Reste à savoir qui sera l’entraîneur principal la saison prochaine. García n’a toujours pas obtenu de précision de la direction. Interrogé sur le calendrier des discussions, il répond avec éloquence : « Je ne sais pas. Personne ne m’a rien dit. Ce n’est pas entre mes mains, mais j’aimerais bien rester. »

À peine l’interview terminée, l’analyste Kenneth Perez estime que les signaux sont clairs : « À l’entendre, il va quitter l’Ajax », tranche l’ancien milieu de terrain.

Pour Perez, le prochain entraîneur devra certes posséder des qualités tactiques, mais surtout rétablir la culture du club. « Il faut un entraîneur qui garantisse le niveau, les normes et les valeurs. Comment s’entraîne-t-on ? Comment interagit-on les uns avec les autres ? Quel type de qualité voulons-nous ? Cela doit être la base », insiste-t-il.

Perez fait également référence aux remarques de Davy Klaassen, qui a déclaré après le match que de nombreux changements organisationnels devaient être apportés au sein de l'Ajax. L'analyste estime qu'un futur entraîneur doit déterminer, en collaboration avec le directeur technique, quels joueurs correspondent réellement au style de jeu souhaité. « Motiver les joueurs, les placer au bon poste et trouver le moyen de gagner des matchs : voilà tout l'art. »

« L’entraîneur qu’ils aimeraient engager a été relégué avec Gérone », rappelle Perez, faisant allusion à Míchel. « Mais cela n’est pas forcément significatif », conclut l’analyste.