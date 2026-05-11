Kees Jansma quitte immédiatement son poste aux commandes de Curaçao

Kees Jansma a démissionné de son poste de responsable de la communication de la sélection de Curaçao, en pleine tourmente autour du poste de sélectionneur occupé par Fred Rutten, selon De Telegraaf. L’ancien attaché de presse de l’équipe nationale néerlandaise ne participera donc pas à la Coupe du monde aux États-Unis.

Son départ survient à un moment clé : plus tôt lundi, Dick Advocaat a été officialisé comme nouveau sélectionneur de Curaçao, en remplacement de Fred Rutten, contraint à la démission suite à des frictions internes.

Arrivé en 2024 au sein de la sélection curaçaoienne aux côtés de Dick Advocaat, de l’adjoint Cor Pot et du médecin Casper van Eijck, il formait depuis un quatuor stable, ce qui rend son départ d’autant plus surprenant.

Après le changement de pouvoir entre Rutten et Advocaat, Jansma a décidé de quitter définitivement ses fonctions de responsable de la communication. Fait marquant : Cor Pot, l’ancien adjoint attitré d’Advocaat, fait lui aussi son retour. Il accompagnera le « Petit Général » lors de la Coupe du monde.

D’autres ajustements sont attendus au sein du staff. Lors du stage de préparation en Australie, la cohabitation entre certains nouveaux membres de l’encadrement – recrutés par Rutten – et le groupe de joueurs s’est avérée délicate. Selon De Telegraaf, il s’agit de Roel Coumans, Arno van Zwam, Alessandro Schoenmaker et la médecin de l’équipe, Suzanne Huurman.