Le chaos règne autour de la sélection de Curaçao. Peu après l’annonce du départ du sélectionneur Fred Rutten, le responsable de la communication Kees Jansma a lui aussi présenté sa démission avec effet immédiat. L’ancien porte-parole de l’équipe nationale néerlandaise a expliqué dans une première réaction ne pas approuver la manière dont s’est déroulé le changement d’entraîneur au sein de cette équipe, pourtant novice en Coupe du monde.

Le porte-parole de 78 ans a confirmé son départ lundi soir, précisant que l’agitation au sein de la fédération a été décisive. Il souligne que son choix ne repose pas sur une préférence pour Dick Advocaat ou Fred Rutten, mais sur la manière dont la situation s’est déroulée.

« Mon départ n’a rien à voir avec un choix entre l’un ou l’autre, mais avec la manière dont les événements se sont déroulés », explique-t-il à Sportnieuws. « D’abord, Dick Advocaat a démissionné, ce qui était triste et regrettable. Tout le monde a trouvé cela dur. Puis, alors que la situation s’améliorait, le suivant doit à nouveau partir. Je trouve cela injuste. C’est aller trop loin à mon sens. »

Plus tôt lundi, on avait appris le retour d’Advocaat aux commandes de la sélection. Rutten, initialement présenté comme son successeur après le départ du « Petit Général », avait jeté l’éponge sous la pression grandissante.

Depuis plusieurs jours, le retour d’Advocaat se murmurait : l’amélioration de l’état de santé de sa fille a relancé les discussions, et le groupe de joueurs a exprimé son souhait de le voir diriger l’équipe lors de la Coupe du monde aux États-Unis.

Selon plusieurs médias, le sponsor Corendon serait également intervenu activement dans ce dossier. La fédération, qui souhaitait initialement conserver Rutten, a fini par céder. Advocaat reprend ainsi les commandes de cette sélection, qui effectue ses débuts en Coupe du monde.