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Jeroen van Poppel

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Kees Jansma fournit une explication limpide sur son départ de la sélection de Curaçao

Curacao

Le chaos règne autour de la sélection de Curaçao. Peu après l’annonce du départ du sélectionneur Fred Rutten, le responsable de la communication Kees Jansma a lui aussi présenté sa démission avec effet immédiat. L’ancien porte-parole de l’équipe nationale néerlandaise a expliqué dans une première réaction ne pas approuver la manière dont s’est déroulé le changement d’entraîneur au sein de cette équipe, pourtant novice en Coupe du monde.

Le porte-parole de 78 ans a confirmé son départ lundi soir, précisant que l’agitation au sein de la fédération a été décisive. Il souligne que son choix ne repose pas sur une préférence pour Dick Advocaat ou Fred Rutten, mais sur la manière dont la situation s’est déroulée.

« Mon départ n’a rien à voir avec un choix entre l’un ou l’autre, mais avec la manière dont les événements se sont déroulés », explique-t-il à Sportnieuws. « D’abord, Dick Advocaat a démissionné, ce qui était triste et regrettable. Tout le monde a trouvé cela dur. Puis, alors que la situation s’améliorait, le suivant doit à nouveau partir. Je trouve cela injuste. C’est aller trop loin à mon sens. »

Plus tôt lundi, on avait appris le retour d’Advocaat aux commandes de la sélection. Rutten, initialement présenté comme son successeur après le départ du « Petit Général », avait jeté l’éponge sous la pression grandissante.

Depuis plusieurs jours, le retour d’Advocaat se murmurait : l’amélioration de l’état de santé de sa fille a relancé les discussions, et le groupe de joueurs a exprimé son souhait de le voir diriger l’équipe lors de la Coupe du monde aux États-Unis.

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Selon plusieurs médias, le sponsor Corendon serait également intervenu activement dans ce dossier. La fédération, qui souhaitait initialement conserver Rutten, a fini par céder. Advocaat reprend ainsi les commandes de cette sélection, qui effectue ses débuts en Coupe du monde.

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