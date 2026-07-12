Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre, a salué l’effort exceptionnel de ses coéquipiers pour dominer la Norvège et atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2026, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a souligné que cette rencontre figurait parmi les épreuves les plus ardues que les Three Lions aient eues à surmonter dans la compétition.

Jude Bellingham, buteur pour le deuxième match consécutif, a guidé les Three Lions vers une qualification historique pour le dernier carré, au terme d’une victoire précieuse et palpitante (2-1) obtenue samedi soir en quart de finale.

Plus éprouvant que le match contre le Mexique

Au micro de la BBC juste après le coup de sifflet final, Kane a déclaré : « Nous avons fourni un effort colossal. Ce match a été bien plus difficile que celui contre le Mexique en huitièmes de finale », soulignant l’ampleur du défi imposé par les Norvégiens.

Le capitaine anglais a ajouté : « La chaleur et l’humidité nous ont énormément affectés. Nous avons dû donner le meilleur de nous-mêmes et trouver le moyen de l’emporter, surtout en deuxième période et pendant les prolongations, où la détermination et la ténacité ont fait la différence. »

Kane a par ailleurs souligné l’équilibre des débats : « La rencontre a été très équilibrée en termes de possession et d’occasions, mais quand on possède un joueur exceptionnel comme Jude Bellingham, capable de renverser complètement la vapeur en notre faveur comme il l’a fait aujourd’hui, cela fait sans aucun doute la différence. C’est la détermination et la ténacité de l’équipe qui nous ont finalement permis de décrocher cette précieuse victoire. »

Ce sont ces moments qui font la différence.

Kane a ensuite évoqué la star de l’équipe, Bellingham, en déclarant avec admiration : « Je ne cesse de parler des moments décisifs d’un tournoi. En ce moment, ce sont soit moi, soit Jude qui marquons les buts importants, mais chacun, sans exception, a été exceptionnel aujourd’hui. Jude mérite pleinement nos éloges ; il a inscrit deux superbes buts lors du match le plus important et le plus difficile, et ce sont ces deux buts qui nous ont permis d’accéder aux demi-finales. »

Le joueur anglais a souligné l’importance d’avoir dans l’équipe des joueurs capables de faire la différence, en déclarant : « Pour remporter un titre ou atteindre les phases finales d’une grande compétition, il faut absolument des joueurs capables de faire la différence dans les matchs difficiles. Nous avons besoin de joueurs décisifs, prêts à donner le maximum et à exploiter tout leur potentiel pour nous mener vers la victoire et la qualification, et Judd a parfaitement rempli ce rôle pour nous aujourd’hui. »

Peu importe, nous sommes qualifiés.

Kane a également commenté son but refusé pour hors-jeu, déclarant sans détour : « Je pensais que c’était un hors-jeu flagrant et évident. C’était un peu agaçant et frustrant sur le moment. Je pensais également mériter un penalty qui aurait facilement pu être accordé en notre faveur, mais au final, tout cela n’a plus d’importance maintenant. Nous nous sommes qualifiés pour les demi-finales, et je suis extrêmement heureux de cet exploit. »

Interrogé sur cette qualification pour le dernier carré, Kane a souligné : «Notre consigne était claire avant la rencontre : aborder le match avec force et détermination. J’ai suivi nos séances d’entraînement et j’ai vu de mes propres yeux nos véritables capacités, surtout dans le dernier tiers offensif. Nous n’avons pas encore livré notre meilleur football dans cette compétition, mais nous sommes en demi-finale sans avoir encore atteint notre plein potentiel.

Retrouver notre niveau pourrait faire la différence.

Kane a conclu sur une note d’optimisme : « Si nous retrouvons notre véritable niveau et livrons notre meilleure performance en demi-finale, cela pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite dans cette grande compétition. Nous allons savourer cet exploit et cette victoire, prendre le temps de récupérer physiquement et mentalement, puis entamer sérieusement les préparatifs d’un autre match décisif dans quelques jours. »

Rappelons que l’Angleterre affrontera en demi-finale le vainqueur du dernier quart de finale, qui opposera l’Argentine à la Suisse. Une rencontre particulière et un défi de taille pour les « Three Lions », qui rêvent d’un deuxième titre mondial, quarante-huit ans après leur unique sacre de 1966.