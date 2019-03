Kazakhstan-Russie 0-4, Cheryshev et la Russie se redressent

En déplacement au Kazakhstan, la Russie a bien réagi après sa défaite contre la Belgique. Grâce notamment à un doublé de Cheryshev, elle a gagné 4-0.

Défaite par la (1-3), il y a trois jours, la a bien négocié son deuxième rendez-vous en éliminatoires de l'Euro. De sortie chez son voisin du Kazakhstan, la sélection de Stanislav Cherchessov a gagné sur un score sans appel de 4 buts à 0. Un joli sursaut et qui porte principalement la signature de Denis Cheryshev.

Déjà buteur à Bruxelles, le sociétaire du s'est distingué en plantant un doublé. Grâce à lui, les visiteurs ont plié le sort de la partie dès la première mi-temps. Sa première réalisation, il l'a mise à la 19e minute en convertissant un service d'Ionov. Et la deuxième, juste avant la pause, en mettant à profit une passe d'Artem Dzyuba.

Passeur sur le but de break, l'attaquant de Zenit s'est ensuite transformé lui-même en buteur. C'est lui qui a porté le score à 3-0 à la 52e minute. Une réalisation consécutive à une offrande de…Cheryshev. Dzyuba restait sur 16 matches et 1308 minutes sans but inscrit avec sa sélection nationale.

Le quatrième et dernier but des Russes a été l'œuvre de Beysebekov contre son camp (62e). Ça faisait 4-0 et ça aurait pu faire encore plus si les quarts de finalistes du Mondial avaient été plus adroits dans le dernier geste (16 tirs tentés).