Kays Ruiz-Atil annonce son départ du PSG

Le jeune milieu de terrain formé au PSG a annoncé qu'il quittait le club, alors que son contrat touche à sa fin.

La saison à peine terminée, les premiers départs sont annoncés avant même l'ouverture officielle du mercato. Au PSG, le jeune Kays Ruiz-Atil, pur produit du centre de formation, a annoncé sur son compte Instagram qu'il ne resterait pas dans la capitale au-delà de son contrat, qui se termine le mois prochain.

"Je ne sais pas par où commencer mais l’aventure pour moi avec le PSG s’arrête ici. Ici j’ai tout appris! Ici j’ai réalisé mon rêve en jouant avec les plus grands joueurs du monde et en devenant footballeur professionnel", a-t-il notamment écrit.

"Ici j’ai rendu fier ma mère, mon père, ma famille, mes amis ... vous aussi je l’espère! Ici je suis devenu un homme, je suis arrivé ici j’avais 12 ans, aujourd’hui j’en ai 18!

"Je remercie du fond du coeur l’ensemble des membres du club : Le président, le staff, les différents coachs que j’ai connus depuis le début de ma formation, et toutes les personnes de l’ombre qui œuvrent chaque jour au sein du club pour que nous puissions être dans les meilleures conditions.



Ici symbolise le point de départ de ma nouvelle vie, j’espère vous rendre fiers ! Chaque fois que vous verrez Kays Ruiz, sachez que dans mon coeur résonnera toujours et à jamais le chant des supporters : Ici c'est Paris."

Débarqué dans la capitale en 2015, le natif de Lyon avait auparavant rejoint le Barça dès l'âge de sept ans. Après son parcours parmi les jeunes du PSG, le prometteur milieu de terrain s'était vu offrir ses premières minutes en pro par Thomas Tuchel cette saison. Sept apparitions en Ligue 1 au total, dont une titularisation pour ses grands débuts à Lens lors du premier match de la saison, en raison notamment des nombreux absents en raison du Covid-19.

Mais le jeune homme n'a plus foulé les pelouses du championnat de France depuis le 5 décembre à Montpellier, et Mauricio Pochettino ne compte pas sur lui. Depuis son arrivée, le technicien argentin ne l'a convoqué que lors de sa première sortie face à Saint-Etienne (pour le laisser sur le banc), avant de ne plus faire appel à lui.