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Karim El Ahmadi encense le « diamant » de l’Eredivisie : « Comparez-le à Hadj Moussa »

PSV Eindhoven
E. Bajraktarevic
A. Hadj Moussa
PSV Eindhoven vs Zwolle
Zwolle
Eredivisie

Esmir Bajraktarevic a brillé jeudi soir face au PEC Zwolle. L’ailier de 21 ans a marqué deux buts et délivré deux passes décisives, ce qui lui a valu une pluie d’éloges dans l’émission « Voetbalpraat » d’ESPN.

Jan Joost van Gangelen ouvre alors le débat sur le potentiel des talents du club d’Eindhoven et se demande à haute voix où se situe le plafond de « l’homme du match ». « S’agit-il d’un diamant encore brut qui peut être poli pour révéler toute sa splendeur ? », interroge l’animateur.

Arnold Bruggink, ancien joueur du PSV, salue les qualités du Bosnien et approuve le choix de Peter Bosz de lui accorder du temps de jeu : « C’est un bon joueur. Cette saison, il doit certes composer avec la concurrence de Dennis Man, qui occupe ce poste », analyse-t-il.

« Mais pour ces joueurs, c’est positif qu’ils jouent maintenant, afin de trouver leur rythme et de pouvoir briller lors de la Coupe du monde. Je pense que Bosz raisonne ainsi : comment faire en sorte que tout le monde trouve le bon rythme ? » conclut Bruggink.

Karim El Ahmadi se montre également très élogieux à l’égard du jeune Bosnien et le compare à d’autres ailiers de l’Eredivisie. « C’est aussi un exemple pour tous les ailiers : on voit à quel point cela peut être simple quand on se contente de centrer, à la manière de Perisic ou de Bajraktarevic », observe l’ancien milieu de terrain, avant que Bruggink n’ajoute : « Ueda aimerait bien les recevoir. »

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Il inclut également Anis Hadj Moussa, joueur du Feyenoord, dans la discussion et estime que l’Algérien a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. « Comparez cela à Hadj Moussa, qui ne cesse de faire des crochets et des pivots. Je pense que c’est une bonne chose pour les ailiers de s’en inspirer : faire des centres plus rapidement », conclut El Ahmadi.

Pourtant, Kees Luijckx, l’autre invité de la table, pointe un domaine dans lequel l’ailier bosnien peut encore progresser : « Il est moins à l’aise dans les duels en un contre un. Je l’ai observé plusieurs fois face à Floranus aujourd’hui ; il n’a pas cherché à le prendre en un contre un. Je m’interroge sur sa capacité à vraiment accélérer », analyse Luijckx.

El Ahmadi partage cet avis et souligne que Hadj Moussa possède justement un léger avantage dans ce domaine. « Sur son but, il s’est libéré tout seul. Mais je ne lui connais pas vraiment une action du niveau de celle de Hadj Moussa », conclut l’analyste.

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