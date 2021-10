Karim Benzema un peu plus dans l’histoire du Real Madrid

En marquant en toute fin de match contre le Shakhtar, Benzema est devenu le 4eme meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

Ce mercredi marque le début du procès de l’affaire de la sextape qui oppose entre autre Mathieu Valbuena à Karim Benzema mais ce n’est pas cette affaire qui va enlever le sourire présent sur le visage du Madrilène depuis le début de la saison.

Tout récent vainqueur de la Ligue des Nations avec l’équipe de France et où il a brillé, Benzema est sur un nuage depuis la reprise et même depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

Mardi soir, sur la pelouse du Shakhtar, « KB9 » a laissé la lumière à Vinicius Jr et Rodrygo mais il a comme toujours apporté sa pierre à l’édifice. Face à une équipe ukrainienne dans le dur, l’attaquant français y est allé de son but afin d’offrir une manita au Real Madrid, dans le temps additionnel de la rencontre.

Un 73eme but en Ligue des Champions qui le fait rentrer un peu plus dans l’histoire du club madrilène. Cette réalisation en fin de match lui permet d’atteindre la barre des 290 buts avec le Real Madrid et de rejoindre Carlos Santillana à la quatrième place des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

"Ça fait toujours du bien de marquer, de se rapprocher des plus grands, mais pour moi le plus important c’est de prendre du plaisir, comme je l’ai fait ce soir sur le terrain, a-t-il déclaré au micro de Canal + à l’issue de la rencontre. Et à chaque fois si je peux marquer ou faire des passes décisives ce n’est que du bonus."

Avec un Clasico qui se profile dimanche contre le Barça, Karim Benzema a l’opportunité de prendre seul les commandes de cette 4eme place et de rêver encore un peu plus au podium.

Si Cristiano Ronaldo et ses 450 buts est hors d’atteinte, l’international français peut tout logiquement espérer rattraper Alfredo Di Stefano (308 buts) et Raul (323 buts). Une façon de marquer un peu plus son empreinte dans ce club mythique.