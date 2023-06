Karim Benzema fait ses adieux au Real Madrid : "Mon rêve était de terminer au Real Madrid, mais parfois il y a une autre opportunité"

Le Français a fait ses adieux lors d'une brève manifestation à Valdebebas, au cours de laquelle Florentino Pérez a également pris la parole.

Karim Benzema a fait ses adieux au Real Madrid lors d'une conférence de presse après 14 saisons au club et après avoir été le capitaine de l'équipe la saison dernière. Le Français a réalisé une brillante carrière chez les Merengue et part avec le statut de deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, l'étranger le plus capé et le cinquième joueur le plus capé de l'histoire du club.

Le discours de Florentino Pérez

"Aujourd'hui est un jour très difficile pour moi. Il y a quatorze ans commençait à Madrid une période de grande effervescence qui est devenue l'une des plus grandes de notre histoire. Depuis l'annonce des adieux de Karim Benzema ce dimanche, j'ai constaté un sentiment d'énorme tristesse non seulement chez les madridistas, mais aussi chez tous les amateurs de football. Cher Karim, tu es arrivé ici à l'âge de 21 ans et tu es devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Nous t'avons vu faire des choses incroyables avec notre blason et notre maillot, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. Tu es devenu l'un des grands symboles de notre club et l'une de nos grandes légendes".

"Avec ta façon de voir le football, avec tes actions impossibles, qui ne semblaient être que dans la tête des enfants qui rêvent de jouer un jour pour le Real Madrid. Tu as défendu les valeurs du Real Madrid que tu porteras toujours dans ton cœur. Tu quittes le Real Madrid avec l'affection de tous, joueurs, entraîneurs et supporters, qui seront toujours avec toi où que tu sois. Ici, tu as appris à supporter la pression et le poids d'être dans le meilleur club du monde. Je tiens à me souvenir de vos parents et de vos frères et sœurs et à leur rendre hommage. C'est un jour où vous pouvez être heureux et satisfaits de tout ce que vous avez accompli au Real Madrid. Personne n'a gagné plus de titres que vous avec le Real Madrid. Vous avez réalisé tout cela grâce à un football spectaculaire, comme celui que vous nous avez offert la saison dernière. Tu as dirigé cette équipe et tu as été le meilleur exemple de notre identité", a ajouté le président du Real Madrid.

"Quand personne ne croyait en nous, quand personne ne croyait en nous, tu as montré que cette équipe se battait toujours jusqu'au bout. C'est pourquoi vous êtes aujourd'hui le Ballon d'or, parce que grâce à votre leadership, à votre attitude et à votre football, nous avons réalisé un exploit dont nous nous souviendrons toujours. Chers amis, aujourd'hui vous n'êtes pas un joueur comme les autres, vous êtes l'un des joueurs les plus incroyables de l'histoire du football. Une carrière impressionnante. Karim, tu as été un exemple de comportement et de professionnalisme dans notre club, un exemple pour les enfants. Pendant toutes ces années, je n'ai pas pu mettre un bémol à ton comportement et tu sais que c'est très difficile à réaliser. Cher Karim, cher capitaine, merci pour tout ce que tu nous as donné, pour avoir marqué l'histoire de ce club. Tu es arrivé comme un enfant et tu pars comme l'un de nos grands mythes, ta légende restera à jamais comme une histoire d'amour entre Karim Benzema et le Real Madrid", a conclu Florentino Pérez.

Le discours de Karim Benzema

"C'est difficile de parler avec autant d'émotions. Merci beaucoup au Real Madrid, à mes coéquipiers. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve, merci beaucoup au président. Quand je l'ai vu ce jour-là chez moi, il était l'homme qui avait amené Zizou, Ronaldo et maintenant il me voulait. Je pense qu'aujourd'hui il est temps pour moi de partir et de voir une autre histoire, mais la chose la plus importante pour moi est que j'ai réussi tout cela (il montre les trophées) et que je suis arrivé comme un enfant. Comme je l'ai dit le premier jour : 1, 2, 3 et Hala Madrid".

"Merci aussi à l'entraîneur qui m'a toujours donné beaucoup de confiance, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. C'est un grand entraîneur et j'ai beaucoup appris avec vous. Je n'ai plus beaucoup de mots, c'est un jour triste, je quitte ce club. J'avais un rêve dans la tête, signer à Madrid et finir à Madrid, mais parfois il y a une autre opportunité. Merci aux supporters qui m'ont poussé à faire de grands matchs, merci à tout le monde", a conclu Karim Benzema.