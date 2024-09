Karim Benzema évoque ses plans pour la suite !

S’exprimant pour la première fois depuis très longtemps dans un média français, Karim Benzema a fait part de ses plans à moyen terme.

Karim Benzema entame actuellement sa deuxième saison avec Al-Ittihad. Une saison qu’il a bien démarré, avec notamment un but inscrit. Ce qui laisse augurer une campagne plus convaincante que la précédente. Le Français apprécie ce rebond et se montre motivé pour confirmer.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour renforcer l’équipe et je suis sûr de moi. Maintenant, il faut se battre ensemble pour aller chercher les trophées. On est dans les meilleures conditions », a déclaré l’ancien madrilène dans un entretien à Canal+.

Benzema veut mettre le passé de côté

Benzema a beaucoup d’attentes sur ses épaules après les difficultés qu’il a connues ces derniers mois. L’intéressé assure que cela ne lui pose guère problème. « La pression, je l’ai depuis que j’ai 8 ans. Elle est montée et s’est transformée en ambition. Pour cette saison, ce n’est pas de la pression mais de l’ambition. Et c’est ce qui me permet d’être bon. Et j’ai besoin de tout le monde, car c’est un sport collectif ».

L'article continue ci-dessous

Appelé à évoquer les soucis qu’il a rencontrés lors de sa venue en Arabie Saoudite, avec notamment les conflits vécus avec ces deux coaches (Nuno Espirito et Marcelo Gallardo), Benzema a habilement botté en touche : « Il y a eu beaucoup de problèmes. On n’était pas focalisés que sur le football. Il faut se servir de ça pour rebondir. Le plus important c’est de regarder droit devant ».

GOAL AR / social gfx

Content d’évoluer sous les ordres de Blanc

KB9 semble désormais la pluie et le beau temps du côté d’Al-Jeddah. Sa direction a d’ailleurs tout fait pour le satisfaire, en nommant un coach français à la tête de l’équipe (Laurent Blanc) et en recrutant des joueurs qu’il connait bien. « Laurent Blanc ? Moi j’aime beaucoup, a-t-il reconnu. C’est un jeu basé de l’arrière et on construit jusqu’à l’attaque. C quelqu’un qui connait le foot. Et l’homme, il est très proche des joueurs ».

« Moi, je me sens super bien. On a joué en sélection, avec Moussa Diaby. Houssem Aouar, je connais. Le gardien aussi (Rajkovic, ndlr). C’est des joueurs qui connaissent la pression. C’est bien pour la Saudi Pro League et le pays », a-t-il ajouté.

Il veut aider le football saoudien à progresser

Le Ballon d’Or 2022 a ensuite conclu en affirmant que son but désormais est de faire hisser le football saoudien très haut, de sorte à ce qu’il ne souffre de comparaison avec le football européen. « En Europe, le foot saoudien n’est pas la ou il doit l’être. On est là pour le monter. Il y a beaucoup de projets en Arabie Saoudite et il faut continuer à la développer ». C’est désormais une certitude ; Benzema a bien l’intention de s’inscrire dans la durée au sein de la ligue saoudienne.