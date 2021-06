Karim Benzema : "J’avais envie de marquer dans cette équipe-là"

Découvrez les réactions des joueurs de l'équipe de France après le match nul 2-2 contre le Portugal.

Karim Benzema, attaquant des Bleus, auteur d'un doublé, au micro de Bein Sports :

« Ce que j'ai ressenti après mon but ? Beaucoup de joie, de fierté après avoir marqué. Tout le monde l'attendait. Il y avait cette pression sur moi, mais je suis un joueur de foot, un professionnel et je me nourris de ça. Qu'est-ce que ça fait de retrouver le chemin des filets ? Ça fait plaisir de marquer, et en plus on est qualifiés. J'avais envie de marquer dans cette équipe-là, car je sais que les buts sont très importants dans cette compétition ».

Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, au micro de TF1 :

« C'est parti un peu dans tous les sens. Au moment où on maîtrisait le mieux, ils étaient proches de craquer. Il y a ce penalty... En sachant aussi ce que les Hongrois on fait en Allemagne, ils n'ont craqué qu'à la fin. Cela prouve bien que ce groupe était difficile, pour tout le monde. On finit premiers, on sait ce qui nous attend maintenant. On va apprécier. Et une nouvelle compétition commence. »

Sur le doublé de Benzema : « Cela fait plaisir pour Karim. Il était en recherche de ça, il n'a pas perdu sa confiance, ni la mienne. Tant mieux qu'il ait été au rendez-vous ce soir. »

La Suisse, un match abordable ? : « Ecoutez, on en a eu des matchs dits abordables. La Suisse s'est qualifiée. On a des observateurs qui l'ont suivi. On a vu des bouts de matches avec Guy Stéphan aussi. On va bien récupérer et on va préparer cela du mieux possible. »

Paul Pogba, milieu de terrain de l'équipe de France, au micro de Bein Sports :

« On est satisfaits bien sûr. Le plus important c'est la qualification et la première place. C'est sûr qu'on voulait gagner, mais on va se contenter du nul. On doit monter en puissance. On ne doute pas de nous. On va bien récupérer et ensuite penser au prochain match.

Un Pogba XXL ? : « C'est à vous de dire ça, pas à moi. Moi je donne le maximum. J'essaye de donner le ballon du mieux possible aux attaquants, et faire mon boulot. On peut toujours progresser sur plein de choses. Comme sur la frappe aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, ça sera au fond. Je suis quand même content du résultat de l'équipe et de la performance. »

L'article continue ci-dessous

Jules Koundé, défenseur des Bleus, au micro de TF1 :

« On est très fiers, aussi très content, j'étais très excité à l'idée de jouer ce match, même si ce n'est pas mon poste. J'ai pris beaucoup de plaisir et l'objectif de l'équipe de France est atteint. On aurait pu faire certaines choses beaucoup mieux. Ce sont des matchs exigeants, tous les quatre jours. Sans trouver d'excuses, il fait très chaud, les organismes sont soumis à rude épreuve. »

Sur le penalty concédé : « C'est malheureux. Il y a penalty, ma main est décollée. Je défends bien sur le premier centre, j'essaie de contrer le deuxième, je suis déséquilibré mais ma main est élevée et le ballon tape ma main. C'est dommage, ça coûte l'égalisation, ça ne coûte heureusement pas la première place. »

Sur son poste : « Oui ça a été dur, un peu sur l'aspect offensif et ce que je peux apporter. Physiquement, ce sont des déplacements différents mais j'essaie de faire au mieux. C'est en le jouant un peu plus souvent que je vais avoir des automatismes. Je suis encore nouveau dans cette équipe, j'essaie de m'adapter au mieux. »