Karim Benzema a passé ses examens médicaux, ça ne sent pas bon pour lui et les Bleus

Blessé à l’entrainement, Karim Benzema, l’attaquant de l’Équipe de France, pourrait déclarer forfait pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022.

C’est une véritable catastrophe pour les Bleus. Les forfaits s’enchainent depuis plusieurs semaines au sein du groupe français. Ce pourrait bien être au tour de Karim Benzema de jeter l’éponge.

Benzema est sorti de la clinique en boitant

Le buteur du Real Madrid s’est blessé, ce samedi en début de soirée, lors d’un entrainement collectif des Champions du monde. Karim Benzema a dû écourter sa séance après avoir ressenti une vive douleur.

L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais est dès à présent forfait pour le premier match de l’Équipe de France en Coupe du Monde, ce mardi 22 novembre 2022, contre l’Australie. Touché à la cuisse, le Ballon d’Or 2022 est aussi incertain pour la totalité de la compétition.

Afin d’en savoir plus sur l’état physique de Karim Benzema, le staff technique a décidé de lui faire passer en urgence une IRM. Il a ressenti une douleur musculaire intense au quadriceps gauche.

Selon les informations du journaliste Loic Tanzi, le capitaine du Real Madrid est sorti en boitant de la clinique Aspetar après avoir passé son IRM. Le staff des Bleus ainsi que le premier concerné attendent désormais les résultats de ces nouveaux examens pour trancher sur la participation ou non du joueur à la Coupe du Monde 2022.

Karim Benzema sort de la clinique Aspetar en boitant, mine très sombre en compagnie du docteur Le Gall. pic.twitter.com/eZysoPiwhI — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 19, 2022

La Fédération Française de Football devrait faire le point sur ce dossier au plus tard demain matin. Après avoir raté le Mondial 2018, Karim Benzema est sur le point de déclarer forfait et passer à nouveau à côté d’une participation à la plus prestigieuse des compétitions de football. Injuste pour KB9.