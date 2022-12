Karim Benzema a fait une croix sur les Bleus et ... sur la France en général

Karim Benzema, l’avant-centre tricolore, du Real Madrid ne devrait pas rentrer en France à la fin de sa carrière selon le média sportif Relevo.

L’attaquant de 35 ans se sent très bien dans la capitale espagnole. Le Français envisagerait clairement de terminer sa carrière sous le maillot madrilène.

Benzema officiellement madrilène

Arrivé au sein de l’institution espagnole en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema a connu des moments de doutes mais aussi la gloire au sein de la formation de Liga.

KB9 est considéré aujourd’hui comme une véritable légende du Real Madrid. Ballon d’Or 2022, le buteur tricolore a absolument tout gagné avec les Madrilènes en 13 saisons consécutives.

Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale. Il n’évoluera plus sous les couleurs de l’équipe de France. « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Le numéro 9 du Real Madrid n’a pas dit adieu aux Bleus uniquement. Il pourrait avoir fait une croix sur la France en général.

A en croire les informations de la presse locale, Karim Benzema n’a pas l’intention de revenir s’installer en France. Il se serait enregistré, il y a quelques jours, au sein de la mairie de Madrid.

L’ancien attaquant lyonnais s’est installé dans une magnifique maison à Ciudalcampo. Il a aussi acheté une maison dans le centre de Madrid. Il peut désormais voter aux élections municipales de la ville comme tout madrilène.