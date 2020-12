Karembeu "rêve" de Mbappé au Real Madrid

L'ancien défenseur du Real Madrid a hâte de voir débarquer le natif de Bondy dans la Capitale espagnole.

Kylian Mbappé décidera-t-il que son avenir réside vraiment au ou s'engagera-t-il pour le ?

C'est la grande décision que Christian Karembeu aspire à entendre. À 18 mois à peine de son contrat au Parc des Princes, l'avenir de l'attaquant français est au centre des débats.

Le PSG adorerait qu'il reste et mène son projet à long terme, alors qu'il tente de remporter la et de développer un profil de club à la hauteur des plus grandes formations européennes.

Cependant, il ne fait guère de doute que le Real Madrid serait en tête de la file d'attente si Mbappé décidait de faire l'expérience d'une autre culture du football.

Karembeu, vainqueur de la avec la en 1998, pense qu'il ne doit pas y avoir de précipitation de la part des décideurs merengue pour l'attaquant qui a aidé Les Bleus à répéter le triomphe mondial en 2018.

"C'est un rêve mais nous devons attendre", a déclaré Karembeu. "Les supporters madrilènes attendent Kylian depuis un an ou deux. Il n'est pas encore venu. C'est la même chose pour Paul Pogba", a ainsi confié Karembeu à Stats Perform News.

"Aujourd'hui, Kylian doit décider de ses objectifs et de ses plans, s'il veut aller au Real Madrid ou rester à Paris. "La 'Casa Blanca' est éternelle. Les joueurs peuvent aller et venir, mais le Real est immortel."

Karembeu, qui a passé trois ans à Madrid avant de rejoindre Middlesbrough en 2000, peut néanmoins voir le PSG se dessiner en tant que force européenne majeure dans les années à venir.

De quoi convaincre Kylian Mbappé de poursuivre l'aventure au sein du champion de France ? Difficile à dire. Le natif de Bondy est en tout cas à la croisée des chemins dans sa carrière.