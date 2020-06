Kanté pas intéressé par un départ ?

Le Français N’Golo Kanté aurait signifié à ses dirigeants de Chelsea qu’il n’a pas l’intention de partir.

Non, N’Golo Kanté ne songe pas à un nouveau challenge. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé récemment Outre-Manche, l’international français veut continuer son parcours avec les Blues. Et c’est ce qu’il a déclaré à sa direction, d’après ce que révèle le site ESPN.

Kanté a un contrat qui s’étend jusqu’en 2023. Bien que soit mentionné comme possible future transfuge du , il ne voit aucune raison de partir. Et, il a été conforté dans sa position par les propos tenus par le manager Frank Lampard à son endroit.

En conférence de presse vendredi, le technicien des Blues a confié : « Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, N'Golo fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. J'aurais adoré jouer avec lui. Il a tout. Revenir à et avoir N'Golo Kanté dans mon effectif est quelque chose dont je veux vraiment profiter. Je veux travailler avec lui. A cause des blessures, ça a été dur pour lui cette saison et je suis content de le retrouver en forme. N'Golo est tellement important pour nous. Nous avons besoin de l'avoir tout le temps et j'espère que ce sera désormais le cas ».

Kanté est à Chelsea depuis la saison 2016/17. Il est l’un des derniers rescapés de l’équipe londonienne championne d’ avec Antonio Conte. A noter que cette saison, il n’est que le 10e joueur le plus utilisé en raison des diverses blessures contractées.