Kanté l'invincible, l'incroyable stat

Le milieu de terrain des Bleus a prolongé, lundi face à la Belgique (1-0), son incroyable série d’invincibilité avec l’équipe de France

L'ancienne star de Chelsea a poursuivi son incroyable série d’invincibilité avec les Bleus, lundi en 8es de finale de l’Euro face à la Belgique (1-0). L'infatigable récupérateur n’a jamais perdu un match de l’Euro ou de la Coupe du monde auquel il a participé (19 rencontres au total).

D'après le statisticien Opta, la star d’Al-Ittihad traverse "la plus longue série d'invincibilité de tous les joueurs européens dans l'histoire des tournois majeurs (Coupe du monde/EURO), la France n'ayant perdu aucun des 19 matchs de ce type auxquels il a participé (13 victoires, 6 nuls)".

L'article continue ci-dessous

Convoqué pour la première fois avec les Tricolores en mars 2016, il avait été retenu pour l’Euro quelques mois plus tard en jouant quatre matches, mais pas la finale perdue face au Portugal (1-0, a.p.) lors de laquelle il était resté sur le banc. En 2018, l’ancien joueur de Chelsea avait pris part aux sept sorties des Français lors du sacre mondial en Russie. Il avait ensuite joué les quatre rencontres de l’Euro 2021 dans leur intégralité jusqu’au match nul contre la Suisse (3-3) en huitièmes de finale avant l'infamante sortie aux tirs au but (5 t.a.b. 4).

Indisponible à cause d'une blessure, l'ancien milieu des Blues avait renoncé à la Coupe du monde au Qatar en 2022. Il a fait son grand retour en équipe de France pour cet Euro 2024 et et a d'ailleurs été élu homme du match face à l’Autriche (1-0) et contre les Pays-Bas (0-0).