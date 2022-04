Kanté en méforme, Tuchel fait le lien avec le Ramadan

Thomas Tuchel a confirmé que N'Golo Kante jeûnait durant tous les jours pendant le Ramadan et selon lui cela pourrait expliquer la récente baisse de forme du milieu de terrain français. Le coach allemand a également suggéré que les Blues ont été moins réguliers cette saison en raison des absences du Français pour cause de blessure.

Kanté a été remplacé à la mi-temps pour la première fois de sa carrière mercredi soir lors de la défaite 3-1 de Chelsea contre le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Tuchel a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une décision tactique après le match, mais le Français a sous-performé. Cela lui arrive souvent depuis l’entame de la campagne en cours, surtout qu’il a été confrontés à une série de pépins physiques après s’être remis du Covid-19.

Tuchel s’inquiète pour Kanté

Tuchel pense également qu'un manque de nourriture pourrait être une raison de l'inconstance de Kanté. Ce dernier observe des journées de jeûne depuis le 1er avril dernier. En tant que musulman pratiquant, il s’abstient de manger et de boire pendant la journée jusqu'à la fin du Ramadan, le 1er mai.

À la question de savoir si les exigences du football de haut niveau rattrapent Kante maintenant qu'il a 31 ans, Tuchel a répondu en conférence de presse : « Je ne peux honnêtement pas répondre à la question (si le football le rattrape). Une chose est très claire, N'Golo est un joueur clé avec des qualités exceptionnelles, des qualités uniques. Pour d'autres équipes, ce sont peut-être des attaquants ou des défenseurs centraux. Pour nous, c'est N'Golo, un joueur unique qui peut donner quelque chose à l'équipe que personne d'autre ne peut donner. Il a du mal cette saison à être régulier à cause des blessures et des maladies. C'est aussi une raison de notre manque de régularité. Il nous a manqué pendant trop de matches, si vous regardez les minutes où il est disponible, il peut jouer ».

« En ce moment, il jeûne en raison de sa religion, de sa foi. Peut-être une autre raison. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait mais si vous ne mangez pas pendant la journée pendant plusieurs jours, cela peut avoir un effet, a enchéri l’Allemand. Il est habitué à cela, mais peut-être que cela explique en partie pourquoi nous avons eu l'impression qu'il n'était pas à son meilleur niveau, si vous comparez son influence lors de la dernière rencontre contre le Real Madrid ».

Tuchel a quand même encouragé son protégé, et assuré qu’il n’avait rien à lui reprocher : « Il n'y a pas non plus de quoi avoir honte ou se sentir désolé. Nous essayons de le pousser, de l'aider parce que nous savons ce que nous avons quand il est sur le terrain. »

Comment la Premier League aide-t-elle les joueurs musulmans ?

Kante sera de nouveau d’attaque pour le match de Chelsea à Southampton samedi, mais il jouera à jeun s'il est aligné

Les musulmans ne sont autorisés à rompre leur jeûne qu'entre 20h30 et 21h30 en Angleterre, et la Premier League a fait des concessions pour certains des joueurs observant le Ramadan la saison dernière.

Lors d'une rencontre entre Leicester City et Crystal Palace au King Power Stadium, une pause dans le jeu a été accordée pour que Wesley Fofana et Cheikhou Kouyate puissent rompre leur jeûne, une règle tacite ayant été mise en place pour permettre aux capitaines d'équipe de demander de courtes pauses avant les coups de pied de but ou les remises en jeu.

Cette saison, il a de nouveau été convenu que les capitaines pouvaient demander des pauses similaires lors de leurs réunions d'avant-match avec les arbitres, mais seuls neuf des 52 matches de Premier League se déroulant pendant le ramadan sont programmés pour démarrer après 19h30.

A noter qu’ailleurs en Europe, il n’y a pas ce genre de protocole. Cela dit, les joueurs musulmans ne sont pas tous impactés. Il y en a même qui se montrent très performant durant cette période. Ca a été le cas notamment de Karim Benzema. Quand il avait inscrit son triplé contre les Blues mercredi dernier, le Français n’avait qu’une datte dans le ventre. Une information dont n’a certainement pas eu connaissance Tuchel.