"Kane talonne Lionel Messi et Cristiano Ronaldo"

L'ancien attaquant de Tottenham estime que Harry Kane a beaucoup progressé, au point de flirter avec la catégorie des légendes du jeu.

Harry Kane a atteint une nouvelle dimension et figure dans la catégorie au-dessous de celle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est ce que pense Dimitar Berbatov, l'ancien buteur des Spurs, et qui est impressionné par l'adaptation de l'Anglais au poste de numéro 10.

L'international anglais a forgé sa réputation comme l'un des n ° 9 les plus prolifiques du circuit européen. Pendant plusieurs années, il a empilé les buts avec sa formation londonienne, suscitant l'intérêt des plus grands clubs du continent. Néanmoins, jusqu'à présent, il est toujours resté fidèle aux Spurs.

"Kane est plus qu'un simple avant-centre"

Cette saison, l'équipe londonienne continue à tirer profit des qualités de Kane, d'autant plus que ce dernier ne se contente plus de finir les actions. Depuis quelques matches, l'international anglais se démarque aussi par sa capacité à dicter le jeu de son équipe dans un rôle de meneur de jeu. Et son coéquipier Son Heung-Min profite de ses nombreuses offrandes devant les buts.

Cette transformation a séduit Berbatov. Dans sa chronique pour BetFair, ce dernier a donc tenu à saluer la star des Spurs et a aussi osé la comparer aux plus grands footballeurs en activité. "Après Messi et Ronaldo, Harry Kane et Robert Lewandowski sont deux des meilleurs talents de notre sport", a confié le Bulgare. "La passe de Kane ce week-end [lors d'un match nul 3-3 avec ], c'est d'un niveau au-dessus, vous vous attendez à cela de Kevin De Bruyne. L'homme fort des Spurs prouve constamment qu'il peut être ce numéro 10, pas seulement être aux avant-postes pour finir les actions. Kane et Son sont agréables à voir jouer. Deux joueurs magnifiques, qui se connaissent parfaitement".