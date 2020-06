Kane : "Je me sens toujours en forme"

Après avoir marqué son premier but en 2020, la star des Spurs s'est montré optimiste sur sa condition physique malgré son échec face aux Red Devils.

Harry Kane a déclaré qu'il se sentait "plus en forme que jamais" après avoir marqué son premier but en 2020 lors de la victoire 2-0 de contre mardi. Kane a retrouvé le chemin des terrains pour la première fois, depuis le jour de l'An après une blessure aux ischio-jambiers et le hiatus imposé par le coronavirus, lors du match nul de vendredi avec . L'attaquant anglais a ralenti le rythme de la rencontre et a raté plusieurs occasions contre West Ham avant d'assurer la victoire de son équipe à huit minutes de la fin.

La victoire de Tottenham permet aux Spurs de revenir à un point de Manchester United et des Wolves, cinquièmes, se relançant ainsi dans la course à la . Au micro de Sky Sports, Harry Kane a déclaré à propos de son but : "En tant qu'attaquant, c'est ce que vous voulez faire, vous voulez marquer des buts, vous voulez aider à gagner des matchs. Je suis heureux de revenir sur la feuille de match. Ce fut un match difficile, il nous a fallu un certain temps pour l'emporter. De toute évidence, nous avons eu quelques occasions avant de marquer le premier, puis c'était agréable de mettre celui-là à la fin".

"Quand vous êtes absent depuis plus de six mois, c'est bon de sentir ce sentiment sur le terrain. Vous pouvez vous entraîner autant que vous le souhaitez, mais être ici est totalement différent. J'ai eu quelques occasions que j'aurais probablement dû marquer - certainement une autre - mais c'était agréable de marquer celle-là. J'ai travaillé très dur tout au long de ma rééducation, durant le confinement et les matches de préparation menant au premier match de . Je me sens aussi en forme que jamais auparavant", a ajouté l'attaquant anglais.

137 buts en 200 matches de Premier League pour Harry Kane

"Cela a été une bonne occasion de me reposer, de récupérer et de travailler sur quelques choses que je n'ai pas pu faire au fil des années. Je me sens en forme. Je suis quelqu'un qui, que je marque ou non, rate des occasions, je suis toujours prêt pour la prochaine. Je ne pense pas que cela me dérange trop. Mais marquer est l'un des meilleurs sentiments du monde. C'est ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. C'est super de l'avoir fait", a conclu Harry Kane.

"Nous avons un peu de repos maintenant - c'est Sheffield United notre prochain match - alors j'espère que nous pourrons continuer à partir de cette victoire et faire de même dans le reste des matchs", a indiqué le buteur des Spurs concernant la fin de saison. Le but de Kane est venu lors de sa 200e apparition en Premier League pour Tottenham. Il a inscrit 137 buts pour les Spurs durant cette période, seul Sergio Aguero (138) a marqué plus que lui lors de ses 200 premières apparitions en championnat pour un club.

"C'est bien mais ça peut toujours être mieux", a ajouté Kane à propos de ce décompte. "Écoutez, 200 matchs vont si vite. Je joue au football en équipe première depuis cinq ou six ans et les années passent vite. Je dois en tirer le meilleur parti, rester en aussi bonne forme que possible. Je n'ai que 26 ans et j'ai encore beaucoup d'années à jouer, donc j'espère que je pourrai atteindre cette barre des 200 plus tôt que plus tard et voir où nous allons à partir de là".