Kane humilié par une légende

Des légendes allemandes ont critiqué l'Angleterre et Gareth Southgate pour avoir joué "comme l'Union Berlin" contre le Danemark.

Les Three Lions ont pris l'avantage en début de match, grâce à un but d'Harry Kane, mais ils ont eu du mal à maintenir leur domination. Le Danois Morten Hjulmand a égalisé d'une superbe frappe lointaine, laissant les espoirs de l'Angleterre de s'assurer la première place du groupe incertains.

L'article continue ci-dessous

La performance de l'équipe de Gareth Southgate a suscité de vives critiques de la part des légendes du football allemand Per Mertesacker et Christoph Kramer, qui n'ont pas hésité à faire part de leur analyse sur ZDF, une importante chaîne de télévision allemande. Mertesacker, ancien défenseur d'Arsenal et vainqueur de la Coupe du monde, s'est dit déçu par la tactique et l'exécution de l'équipe d'Angleterre.

"C'était très décevant. Beaucoup de joueurs travaillent en Angleterre avec Pep Guardiola et Mikel Arteta. Mais ici, ils ne peuvent rien faire. Sont-ils usés et épuisés par la longue saison ? Je ne peux pas le dire", a commenté Mertesacker, qui s'interroge sur la préparation et la condition physique de l'équipe.

Christoph Kramer, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, a rejoint Mertesacker dans sa critique. Kramer a comparé le style de jeu de l'Angleterre à celui de l'Union Berlin, une équipe connue pour son orientation défensive plutôt que pour ses prouesses offensives. "Celui qui a une équipe comme l'Angleterre ne peut pas jouer comme l'Union Berlin", a affirmé Kramer.

Il a sympathisé avec les joueurs, suggérant qu'ils pouvaient être frustrés par la tactique qui leur était imposée. "Je suis désolé pour les joueurs, ils seront en colère parce qu'ils doivent jouer ce genre de football", a ajouté Kramer, soulignant un décalage potentiel entre la stratégie de l'entraîneur et les capacités des joueurs.