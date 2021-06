Kane fait fi des doutes et se dit prêt à briller lors de l'Euro 2020

Le capitaine des Three Lions ne s'est pas montré très à son avantage lors de la phase de poules, mais espère lancer son Euro contre l'Allemagne.

Harry Kane a balayé les critiques après n'avoir marqué aucun but lors des trois premiers matches de l'Angleterre à l'Euro 2020, affirmant qu'il est prêt à jouer dans la phase à élimination directe quand ça compte.

Kane n'a pas été à son meilleur niveau lors de la phase de groupe, bien que l'Angleterre se soit qualifiée en tant que vainqueur du groupe en battant la Croatie et la République tchèque et en faisant match nul avec l'Écosse.

L'équipe de Gareth Southgate n'a marqué que deux buts lors de ces trois matches, ce qui a donné lieu à des critiques sur le style de l'équipe ainsi que sur les performances individuelles de Kane.

"Ce n'est certainement pas la première fois que les gens doutent de moi dans ma carrière, c'est sûr", a déclaré l'attaquant de Tottenham.

"Cela fait partie intégrante de la situation. J'ai toujours dit qu'en tant qu'attaquant, vous traversez de grandes périodes où vous marquez tous les matchs et où tout ce que vous touchez se transforme en buts, et puis il y en a d'autres où les choses ne se passent pas comme vous le voulez... et c'est probablement comme ça que ça s'est passé dans ce tournoi jusqu'à présent.

"Les gens sont prompts à changer d'avis. Il n'y a pas si longtemps, j'ai gagné le Soulier d'or et j'étais le meilleur au monde, les gens s'extasiaient devant moi.

"Il ne faut pas être trop haut ou trop bas, il faut juste avoir ce mode neutre. La confiance en soi est une chose énorme et j'ai toujours cru en moi. Je peux passer 10 ou 15 matchs sans marquer, mais si vous me donnez une chance, je la saisirai pour marquer.

L'article continue ci-dessous

"Il s'agit d'essayer d'atteindre son apogée au bon moment et le bon moment dans un tournoi de football, ce sont les phases à élimination directe."

Kane espère être au meilleur de sa forme mardi, lorsque l'Angleterre accueillera l'Allemagne à Wembley dans un match de huitième de finale très attendu.

L'Angleterre espère un retournement de situation par rapport aux récents matches à élimination directe des grands tournois, après avoir été éliminée par l'Allemagne lors de la Coupe du monde 1990, de l'Euro 96 et de la Coupe du monde 2010.