Kane en NFL ? Le changement de carrière

Kane a été pressenti pour un changement de carrière dans la NFL à 35 ans, Tom Brady étant sur le point d'« ouvrir les portes » à la star du Bayern

Kane a récemment célébré sa 100e sélection avec l'équipe nationale d'Angleterre de manière mémorable en marquant un doublé lors de la victoire confortable 2-0 de l'Angleterre contre la Finlande en Ligue des Nations de l'UEFA. Cependant, à 31 ans, Kane est conscient que ses jours de footballeur sont probablement sur le point de se terminer et que la NFL pourrait être une option de carrière alternative qui pourrait le garder sur le terrain, bien que dans un rôle différent.

Kane et Brady partagent une amitié unique enracinée dans leur amour du football américain. Leur relation a commencé par des conversations informelles sur Instagram, suscitées par l'admiration de Kane pour la NFL et son légendaire quarterback. L'attaquant anglais, fasciné par la longévité de Brady, a admis qu'il avait déjà pris exemple sur Brady pour prolonger sa carrière le plus longtemps possible, à l'image de son idole, qui a remporté son septième Super Bowl à l'âge de 43 ans.

Une grande amitié avec Brady

S'exprimant sur talkSPORT, le journaliste Henry Winter a évoqué la possible transition de Kane vers la NFL. Il a déclaré : "Je pense qu'Harry Kane sera un kicker dans la NFL à 35 ans. Il en a 31 maintenant. Je pense qu'il passera évidemment un bon moment au Bayern Munich, qu'il gagnera des choses là-bas. Mais je peux sérieusement le voir faire ça. Honnêtement, je peux voir Harry Kane faire ça parce qu'il aime l'Amérique et qu'il adore jouer dans la NFL. Il en a déjà parlé et je suis sûr que Tom Brady pourrait lui ouvrir des portes."

Le désir de Kane de faire la transition vers la NFL est de notoriété publique depuis un certain temps. Dès 2019, Kane a exprimé son intérêt à devenir kicker, déclarant à ESPN qu'il « voudrait certainement essayer » de relever le défi dans les « dix ou douze prochaines années ». Plus récemment, en 2023, il a admis qu'une carrière dans la NFL serait « quelque chose de très spécial » car il a déjà reçu des conseils de pro de Brady.

Kane a même nommé l'un de ses chiens d'après Tom Brady, montrant ainsi son admiration pour l'ancien quarterback des New England Patriots. Son autre chien porte le nom de Russell Wilson, un autre quarterback très apprécié de la NFL, soulignant encore davantage son lien avec ce sport et ses icônes.