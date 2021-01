"Kane devrait rejoindre le Real s'il veut atteindre le niveau de Messi et Ronaldo"

L'ex-défenseur du Real, Jonathan Woodgate, a incité son compatriote Harry Kane à signer en faveur du Real si l'occasion venait à se présenter.

Harry Kane "doit partir" si jamais le appelle, estime Jonathan Woodgate. Selon ce dernier, le buteur ne peut pas dire non au prestigieux club espagnol s'il veut atteindre le niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Un départ du nord de Londres pour le prolifique attaquant de 27 ans est envisagé depuis un certain temps. Il se murmure que les rivaux de et City aimeraient garder le capitaine de la sélection anglaise dans son pays , mais les grandes écuries à travers l'Europe apprécieraient aussi l'opportunité de s'offrir les services de ce prolifique buteur.

Real est réputé pour son approche «Galactico» du recrutement et pourrait être tenté de présenter une offre pour Kane à un moment donné. Woodgate pense que le talisman des Spurs aurait du mal à ignorer une telle opportunité, son ambition personnelle nécessitant un grand CV afin de consolider une position parmi les meilleurs de ce jeu.

Plus d'équipes

"Si le Real Madrid vient vers vous - en particulier Harry Kane - il doit partir", a déclaré à Stadium Astro l'ancien défenseur de Tottenham Woodgate, qui a passé du temps à Santiago Bernabeu durant sa sa propre carrière de joueur. «S'il veut gagner des trophées et monter sur le même piédestal que Messi, Ronaldo et ce type de joueurs, il doit y aller."

L'article continue ci-dessous

"Je ne le vois pas gagner le championnat avec les Spurs, ni cette saison ni dans le futur. Ils ont trop de choses à rebâtir pour y arriver avec et Man City. Pour moi, s’il veut gagner la Coupe d’Europe, alors il a une chance de la gagner au Real Madrid", a poursuivi l'ex-international anglais.

Woodgate comprend parfaitement pourquoi le Real voudrait conclure un accord avec un homme qui a marqué 205 buts pour les Spurs en 311 apparitions et qui est considéré comme le «meilleur attaquant de la ». « Je pense que son jeu s’est amélioré au fil des ans, a concédé l’ex-défenseur. Harry Kane est un incroyable n ° 9 mais avec les passes qu’il a délivrées cette saison, il peut aussi jouer en 10. Ses passes et son jeu général dos au but, c’est un footballeur exceptionnel. Pour moi, il est le meilleur attaquant de la Premier League. Il progresse de plus en plus. Il a une chance de battre le record d’Alan Shearer. »

La légende de , Shearer, a inscrit un total de 260 buts en Premier League, Kane en compte désormais 153 et se positionne neuvième sur ce tableau d'honneur.