Harry Kane a dépassé le record de Bundesliga d'Erling Haaland lors de la victoire du Bayern Munich sur Holstein Kiel samedi.

Le Bayern a pris une avance complète de 4-0 en première mi-temps contre Holstein Kiel grâce à un doublé de Kane et à un but précoce de Jamal Musiala, qui a été servi par l'attaquant anglais. Cela fait de lui le joueur le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga à atteindre 50 buts, dépassant le total de Haaland. Alors que l'ancienne star des Spurs a réalisé cet exploit en 35 apparitions en championnat, Haaland a atteint ce cap en 43 matches pour le Borussia Dortmund. Le Bayern a ensuite gagné 6-1 grâce à un penalty de Kane en fin de match.

Alors que le Bayern n'a pas remporté de trophée lors de la campagne 2023-24, l'attaquant anglais a réussi à remporter le prix du Soulier d'or en marquant 36 buts en championnat et 44 au total lors de sa première saison en Allemagne et en battant plusieurs records.

Avec son premier but du match, le capitaine anglais a prolongé un incroyable record de buts en Bundesliga puisqu'il a désormais marqué contre 18 adversaires différents dans la première division allemande depuis son arrivée dans le club bavarois à l'été 2023. Seule la légende allemande Miroslav Klose a marqué contre plus d'adversaires (28) dans le championnat allemand.