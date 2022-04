Kane à Manchester City, la piste "n’est pas encore enterrée"

L'ancien ailier de Manchester City, Shaun Wright-Phillips, estime que l'intérêt de son ancien club pour l'attaquant de Tottenham Harry Kane n'est peut-être pas "mort et enterré", même si Erling Haaland s'inscrit plus logiquement dans la stratégie du club.

Les champions d’Angleterre se sont séparés l’été dernier de Sergio Aguero, leur meilleur buteur de tous les temps, et Pep Guardiola a continué cette saison à miser sur une tactique avec un faux neuf. Gabriel Jesus a été utilisé dans ce rôle avec parcimonie, mais on s'attend à ce que le club repart très vite en quête d’un avant-centre.

Kane, un pari « à court terme »

Après avoir une offre pour Kane l'année dernière, City est fortement pressenti pour passer à l’action pour le recrutement d’Erling Haaland, le goleador de Dortmund. Cela dit, il y en a qui croient encore en la possibilité de faire signer le capitaine des Three Lions.

L'ancienne star de Man City, Wright-Phillips, pense que Kane reste dans les petits papiers de Guardiola. Il a déclaré à GOAL en association avec Lord Ping : "Kane sera toujours parmi les cibles pour ce poste à City. Je ne pense pas que (ce dossier) soit déjà mort et enterré".

« Il s'est réveillé en fin de saison et nous sommes habitués à voir ce Kane. Nous voyons le vrai Kane revenir avec sa mobilité, il a l'air plus en forme, plus vif et il a retrouvé son sens du but. C'est un joueur que l'on ne peut jamais ignorer. Quand on regarde les achats de City, beaucoup d'entre eux, en termes de tranche d'âge, ont moins de 26 ans. Ils travaillent normalement pour la longévité et je peux imaginer qu'ils vont faire la même chose à nouveau », a poursuivi Wright-Phillips.

« Guardiola peut continuer à se passer d’un neuf »

En signant Kane, City ferait un pari plus à court qu'à long terme. Et c’est pourquoi il pourrait être convaincu de dépenser beaucoup pour Haaland, et dont le père, Alf Inge, a représenté le club par le passé.

"Peut-être bien", acquiesce Wright-Phillips lorsque cette suggestion lui a été faite. "Ce serait bien de voir un numéro 9. Il y a eu des matchs cette saison où l'on a réclamé un numéro 9, mais en même temps, dans ces matchs, ils ont quand même créé une flopée d'occasions qui n'ont pas été saisies. On parle d'un numéro 9 parce qu'on n'a pas l'habitude de ne pas voir d'attaquant sur le terrain, mais Pep est un génie et il semble faire en sorte que ça marche quelle que soit la façon dont il joue".