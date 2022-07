Kalidou Koulibaly fait ses adieux à Napoli

A travers une publication sur les réseaux sociaux, Kalidou Koulibaly a confirmé son départ prochain de Naples. Direction Chelsea.

Le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly a délivré un message d'adieu aux fans du club italien avant son départ programmé. La prochaine destination de l'international sénégalais sera Chelsea, qui a accepté de payer les 40 millions d'euros réclamés par les Partenopei.

Koulibaly est devenu l'un chouchous de l’enceinte Diego Armando Maradona depuis qu'il est arrivé dans ce club en 2014 en provenance de Genk.

Le défenseur champion d’Afrique était courtisé par les plus grands d’Europe depuis plusieurs années, et il a donc fini par succomber aux appels de l’un d’entre eux, mettant fin à sa longue aventure napolitaine.

Koulibaly remercie les tifosi

" Le 1er juin 2014, une date inoubliable : mon arrivée à Naples, le début d'une histoire de pur amour. J'étais un garçon timide, mais avec un grand désir de montrer au monde que je pouvais le faire !", a d’abord ressassé Koulibaly dans sa publication Instagram.

"Des victoires, des défaites, des joies, des déceptions. Trop d'émotions vécues ensemble : impossible de les résumer. Mais je garde tout : dans mon esprit, dans mon cœur. Mes deux enfants sont nés à Naples. J'ai rencontré des personnes qui feront toujours partie de ma vie et qui ont fait en sorte que ma famille et moi nous sentions chez nous : du premier au dernier moment. Grâce à vous, Naples, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. "

"Merci au club, au président, aux entraîneurs, à tous mes coéquipiers et à toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler au fil des ans. Merci, Naples et les Napolitains, pour tout l'amour que nous nous sommes donnés. Je suis fier de vous avoir honoré de tout mon être et je continuerai, indéfiniment, à vous porter dans mon cœur et à entretenir l'un des sentiments les plus importants pour moi : le respect. Vous avez été tout pour moi. Maintenant, je sens que je dois partir et revenir dans le jeu : il est temps de vivre une nouvelle aventure. Allez Naples pour toujours".

Une légende vivante de Naples

L’arrière sénégalais a été un roc au cœur de la défense de Naples pendant les huit années écoulées. Durant ces années, Koulibaly a joué un total de 317 matchs pour le club, toutes compétitions confondues, et a marqué 14 buts.

Il a également remporté deux trophées avec Naples, la Coppa Italia 2019-20 et la Supercoppa 2014, tout en guidant l'équipe vers trois deuxièmes places en Serie A et cinq participations à la Ligue des champions. Il restera dans l'histoire du club comme une véritable légende.