Kaka conseille au Brésil : « Inspirez-vous du modèle marocain »

L’ancien international brésilien Kaka, passé par le Milan AC et le Real Madrid, a livré une analyse sans détour sur l’état de la Seleção et du football brésilien après l’élimination prématurée du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

La Seleção a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa défaite 2-1 contre la Norvège, alors que son dernier sacre remonte à 2002.

Kaka, lauréat du Ballon d’or 2007, juge que les dernières compétitions internationales lancent un signal d’alarme et imposent une remise en question profonde.

Selon ESPN, la star brésilienne a expliqué : « Ces moments vécus lors de la Coupe du monde montrent que nous sommes à la traîne. Par conséquent, la restructuration de notre façon de travailler doit commencer par une prise en main de la situation par la Fédération brésilienne de football, afin d’impliquer les clubs et de dire : “Nous devons réfléchir à un projet à long terme, définir nos actions, encadrer ce processus, intégrer les jeunes et faire progresser l’ensemble des joueurs».

Pour lui, le Brésil doit retrouver son identité en s’inspirant des nations ayant bâti des modèles solides, comme le Maroc, la France et l’Espagne.

Il a ajouté : « Je ne connais pas bien le projet marocain, par exemple, mais d’après ce que j’ai entendu ici, il semble solide et ancien. Le Maroc a d’abord été champion du monde chez les moins de 20 ans ; cette équipe nourrit ensuite l’équipe nationale, et l’entraîneur des U20 a pris les rênes de la sélection. »

Ils ont ensuite été battus par la France, l’un des favoris, mais leur prestation a été remarquable et ils ont atteint les demi-finales du Mondial. »

Il a ajouté : « La France et l’Espagne, toutes deux. Si je ne me trompe pas, parmi les joueurs de l’équipe d’Espagne qui ont disputé la finale des Jeux olympiques contre le Brésil, 20 font désormais partie de l’équipe nationale. »

Kaká conclut en insistant sur la nécessité d’une analyse approfondie et d’une vision à long terme pour permettre l’émergence d’une génération capable de porter durablement la Seleção.